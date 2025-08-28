„Drelich” we wrześniu w TVP. Gwiazdy na czerwonym dywanie promowały nowy serial akcji

TVP szykuje jesienną premierę serialu „Drelich”, opartego na powieści Jakuba Ćwieka. To sensacyjna historia o włamywaczu prowadzącym podwójne życie. Na pokazie prasowym pojawiła się plejada gwiazd – od Olafa Lubaszenki po Martę Żmudę Trzebiatowską. Ich stylizacje wzbudziły spore emocje.

„Drelich. Prosto w splot” – to tytuł książkowego pierwowzoru, na podstawie którego powstała nowa produkcja TVP. W głównej roli zobaczymy Filipa Pławiaka jako Marka Drelicha – kochającego ojca i… zawodowego włamywacza. Na jego drodze staje bezwzględny gangster grany przez Pawła Małaszyńskiego. W obsadzie znalazły się także Marianna Zydek, Marta Żmuda Trzebiatowska, Przemysław Bluszcz i Olaf Lubaszenko. Premiera planowana jest na wrzesień.

Olaf Lubaszenko w luzackiej odsłonie

Aktor pojawił się w granatowej marynarce, koszuli i czapce z daszkiem. Całość uzupełniły charakterystyczne okulary. Stylizacja była połączeniem elegancji i nonszalancji.

Marianna Zydek promienieje w żółci

Gwiazda wybrała prostą, ale efektowną sukienkę w odcieniu soczystej żółci. Minimalizm kroju podkreślił mocny kolor – aktorka wyglądała świeżo i nowocześnie.

Marta Żmuda Trzebiatowska w garniturowym szyku

Aktorka postawiła na jasny komplet garniturowy. Oversize’owy krój dodał całości lekkości, a jednocześnie zaakcentował siłę i klasę. Look w stylu „power woman” przyciągał spojrzenia.

Paweł Małaszyński na rockowo

Aktor znany z wyrazistych ról wybrał total black look – czarny t-shirt i spodnie. Do tego ciemne okulary z niebieskimi szkłami, które nadały mu charakteru buntownika. To stylizacja idealna dla gwiazdy grającej gangstera.

Natalia Szczypka – młodzieżowy pazur

Młoda aktorka zaskoczyła odważnym zestawem – czarną marynarką oversize, mocnym makijażem i nietypową fryzurą. To look w klimacie undergroundu, który wyróżniał się na tle bardziej klasycznych kreacji.

Nowy hit TVP?

Pokaz prasowy „Drelicua” udowodnił, że TVP stawia na mocne nazwiska i produkcję z rozmachem. Serial liczyć będzie 7 odcinków i ma szansę stać się jednym z najbardziej komentowanych tytułów sezonu. A czerwony dywan? Zdecydowanie należał do gwiazd, które zaprezentowały się w stylizacjach idealnie odzwierciedlających ich ekranowe role.

