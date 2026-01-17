Drugi raz i to samo. Karolak w ostatniej chwili zdecydował się na poważny krok. Fani nie kryją żalu

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-01-17 7:48

Tomasz Karolak znów znalazł się w centrum medialnej burzy. Gdy echa krytykowanej reklamy jeszcze nie ucichły, aktor musi mierzyć się z kolejnym kryzysem wizerunkowym. Tym razem chodzi o odwołane w ostatniej chwili spotkanie ze studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego, które wywołało falę rozczarowania.

Ostatnie tygodnie zdecydowanie nie są łaskawe dla Tomasza Karolaka. Najpierw głośna kampania reklamowa, która spotkała się z ostrą reakcją internautów i ludzi z branży, a teraz nieprzyjemna sytuacja związana z niewywiązaniem się z ustaleń wobec studentów jednej z najstarszych polskich uczelni. Choć sprawa dotyczy wydarzenia o kameralnym charakterze, jej wydźwięk okazał się znacznie szerszy.

Zobacz też: Karolak słono zapłaci za świąteczną alko-reklamę? Sprawą zajęła się prokuratura!

Kolejne zamieszanie z udziałem Karolaka. Wszystko w ostatniej chwili

Studenci działający przy Uniwersytecie Jagiellońskim zaprosili aktora do udziału w spotkaniu zatytułowanym "PlotkUJ z Tomaszem Karolakiem". Wydarzenie zaplanowano na 16 stycznia 2026 roku i miało być okazją do rozmowy o karierze, kulisach zawodu aktora i realiach pracy w show-biznesie. Ku zaskoczeniu uczestników, informacja o odwołaniu pojawiła się zaledwie dwie godziny przed planowanym rozpoczęciem.

Organizatorzy opublikowali w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym jasno zaznaczyli, że decyzja nie była zależna od nich. Jak przekazali, wiadomość o rezygnacji aktora nadeszła w ostatniej chwili od osoby reprezentującej Karolaka, a powodem miało być nagłe pogorszenie stanu zdrowia.

Sytuacja wzbudziła szczególne emocje, ponieważ nie był to pierwszy raz. Wcześniejsze spotkanie z udziałem aktora również zostało odwołane, choć wtedy informacja dotarła do organizatorów dzień przed wydarzeniem. Tym razem zabrakło czasu na jakiekolwiek zastępstwo czy zmianę planów, co wywołało frustrację i falę krytycznych komentarzy.

Decyzję o odwołaniu spotkania podjęliśmy w ostatniej chwili, ponieważ nie była zależna od organizatorów wydarzenia. Około dwóch godzin przed planowanym rozpoczęciem otrzymaliśmy wiadomość od osoby reprezentującej pana Tomasza Karolaka, że z powodu nagłego pogorszenia stanu zdrowia nie jest on w stanie wziąć udziału w zaplanowanym wydarzeniu - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Po narastających spekulacjach głos zabrał menadżer Tomasza Karolaka. Wyjaśnił, że przyczyną odwołania były sprawy rodzinne. Jak podkreślił, w domu aktora wszyscy zmagają się z chorobą, a on sam musiał skupić się na opiece nad bliskimi. Dodatkowo zapewnił, że aktor nie zamyka się na kontakt ze studentami i jest gotowy do spotkania w innym terminie, gdy sytuacja się ustabilizuje.

Tomek musiał odwołać swoją obecność ze względów rodzinnych. Obecnie wszyscy są u niego chorzy i musi się zająć rodziną - powiedział "Faktowi" menadżer Karolaka.

Zobacz też: Kożuchowska, Karolak i Ogórek na salonach u księcia. Ciekawy dobór strojów

Zobacz naszą galerię: Drugi raz i to samo. Karolak w ostatniej chwili zdecydował się na poważny krok. Fani nie kryją żalu

Tomasz Karolak
22 zdjęcia
Sonda
Lubisz Tomasza Karolaka?
Tomasz Karolak w "Tańcu z Gwiazdami". Cała Polska czekała na jego udział w show!
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TOMASZ KAROLAK