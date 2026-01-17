Drugi raz i to samo. Karolak w ostatniej chwili zdecydował się na poważny krok. Fani nie kryją żalu

Ostatnie tygodnie zdecydowanie nie są łaskawe dla Tomasza Karolaka. Najpierw głośna kampania reklamowa, która spotkała się z ostrą reakcją internautów i ludzi z branży, a teraz nieprzyjemna sytuacja związana z niewywiązaniem się z ustaleń wobec studentów jednej z najstarszych polskich uczelni. Choć sprawa dotyczy wydarzenia o kameralnym charakterze, jej wydźwięk okazał się znacznie szerszy.

Zobacz też: Karolak słono zapłaci za świąteczną alko-reklamę? Sprawą zajęła się prokuratura!

Kolejne zamieszanie z udziałem Karolaka. Wszystko w ostatniej chwili

Studenci działający przy Uniwersytecie Jagiellońskim zaprosili aktora do udziału w spotkaniu zatytułowanym "PlotkUJ z Tomaszem Karolakiem". Wydarzenie zaplanowano na 16 stycznia 2026 roku i miało być okazją do rozmowy o karierze, kulisach zawodu aktora i realiach pracy w show-biznesie. Ku zaskoczeniu uczestników, informacja o odwołaniu pojawiła się zaledwie dwie godziny przed planowanym rozpoczęciem.

Organizatorzy opublikowali w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym jasno zaznaczyli, że decyzja nie była zależna od nich. Jak przekazali, wiadomość o rezygnacji aktora nadeszła w ostatniej chwili od osoby reprezentującej Karolaka, a powodem miało być nagłe pogorszenie stanu zdrowia.

Sytuacja wzbudziła szczególne emocje, ponieważ nie był to pierwszy raz. Wcześniejsze spotkanie z udziałem aktora również zostało odwołane, choć wtedy informacja dotarła do organizatorów dzień przed wydarzeniem. Tym razem zabrakło czasu na jakiekolwiek zastępstwo czy zmianę planów, co wywołało frustrację i falę krytycznych komentarzy.

Decyzję o odwołaniu spotkania podjęliśmy w ostatniej chwili, ponieważ nie była zależna od organizatorów wydarzenia. Około dwóch godzin przed planowanym rozpoczęciem otrzymaliśmy wiadomość od osoby reprezentującej pana Tomasza Karolaka, że z powodu nagłego pogorszenia stanu zdrowia nie jest on w stanie wziąć udziału w zaplanowanym wydarzeniu - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Po narastających spekulacjach głos zabrał menadżer Tomasza Karolaka. Wyjaśnił, że przyczyną odwołania były sprawy rodzinne. Jak podkreślił, w domu aktora wszyscy zmagają się z chorobą, a on sam musiał skupić się na opiece nad bliskimi. Dodatkowo zapewnił, że aktor nie zamyka się na kontakt ze studentami i jest gotowy do spotkania w innym terminie, gdy sytuacja się ustabilizuje.

Tomek musiał odwołać swoją obecność ze względów rodzinnych. Obecnie wszyscy są u niego chorzy i musi się zająć rodziną - powiedział "Faktowi" menadżer Karolaka.

Zobacz też: Kożuchowska, Karolak i Ogórek na salonach u księcia. Ciekawy dobór strojów

Zobacz naszą galerię: Drugi raz i to samo. Karolak w ostatniej chwili zdecydował się na poważny krok. Fani nie kryją żalu

Sonda Lubisz Tomasza Karolaka? TAK NIE