Drzyzga i "Łęcka" na pokazie Ossolińskiego. Kto jeszcze przyszedł?

Nowa filmowa wersja "Lalki" inspiruje nie tylko ze względu na obsadę i powrót do jednej z najważniejszych powieści polskiej literatury. Uwagę zwracają również kostiumy, które mają pomóc przenieść widzów do świata Stanisława Wokulskiego i Izabeli Łęckiej. Za ich przygotowanie odpowiadają projektant Tomasz Ossoliński oraz kostiumografka Katarzyna Lewińska.

Właśnie tym kreacjom poświęcono wyjątkowe wydarzenie w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Zgromadzeni goście mogli przyjrzeć się z bliska strojom inspirowanym modą XIX wieku. Eleganckie suknie, dopracowane gorsety i męskie sylwetki przypominały, jak wiele pracy wymaga odtworzenie dawnego stylu na potrzeby współczesnego kina.

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Tomasz Ossoliński pokazał kostiumy do "Lalki"

Wystawa prezentowała 32 sylwetki przygotowane na potrzeby filmu (oczywiście było ich znacznie więcej - sama Łęcka otrzymała aż 20 sukien, powstało 100 kostiumów na miarę, 500 dla statystów, a w sumie 3500 strojów!). Każda z nich stanowi część wizualnego świata ekranizacji, w którym ubiór ma znaczenie nie tylko estetyczne, ale również pomaga opowiedzieć o pozycji społecznej i charakterze bohaterów. Praca nad kostiumami historycznymi wymaga szczególnej precyzji. Liczą się odpowiednie proporcje, konstrukcja ubrań, materiały oraz detale, które pozwalają oddać ducha epoki. W przypadku "Lalki" istotne jest również pokazanie różnic między poszczególnymi środowiskami i sposobem życia bohaterów.

Tomasz Ossoliński od lat zajmuje się projektowaniem ubrań, a jego doświadczenie obejmuje zarówno modę, jak i kostiumy teatralne oraz filmowe. Współpraca z Katarzyną Lewińską pozwoliła przenieść jego umiejętności do świata historycznej opowieści, w której stroje stanowią ważny element scenografii i budowania atmosfery.

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Kim jest Tomasz Ossoliński?

Tomasz Ossoliński należy do grona najbardziej rozpoznawalnych polskich projektantów. Szczególne miejsce w jego twórczości zajmują eleganckie garnitury, dopracowane kroje i wieczorowe kreacje. Projektant często podkreśla znaczenie samego rzemiosła, a nie tylko efektownego wyglądu gotowego ubrania. Urodził się w 1977 roku na Śląsku. Ukończył technikum odzieżowe w Katowicach, a zainteresowanie modą rozwijał już jako nastolatek. W wieku 16 lat zaprezentował autorską kolekcję gorsetów. Później zdobywał doświadczenie w branży odzieżowej, między innymi w Zakładach Odzieżowych Bytom.

W 2005 roku powstała jego autorska marka. Od tego czasu Ossoliński konsekwentnie buduje pozycję w świecie polskiej mody, a jego projekty pojawiają się podczas ważnych wydarzeń branżowych i na czerwonych dywanach. Projektant ma również doświadczenie w pracy dla teatru i opery. Przygotowywał kostiumy do spektakli, a jego dorobek obejmuje także produkcje filmowe i serialowe. Wśród nich znalazł się serial "1670" oraz najnowsza ekranizacja "Lalki".

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Gwiazdy pojawiły się w Łazienkach Królewskich

Prezentacja kostiumów stała się także okazją do spotkania przedstawicieli świata kultury, mody i show-biznesu. Goście mogli zobaczyć z bliska kreacje przygotowane do jednej z najbardziej wyczekiwanych polskich produkcji filmowych. Wydarzenie w Łazienkach Królewskich połączyło modę z historią i kinem. Tym razem najważniejszymi bohaterami wieczoru nie byli aktorzy odgrywający postacie z powieści Bolesława Prusa, lecz ubrania, które pomogą stworzyć ich ekranowy świat.

Zobaczcie w naszej galerii, kto pojawił się na wydarzeniu i jak prezentowali się goście przed obiektywami fotoreporterów. Nie zabrakło filmowej Izabeli Łęckiej, czyli Kamili Urzędowskiej. Pokazały się też Ewa Drzyzga, Anna Czartoryska-Niemczycka, Marta Dąbrowska, Anna Męczyńska czy Aleksandra Konieczna.

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