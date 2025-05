To niszczy życia

Dua Lipa, jedna z najbardziej znanych postaci współczesnego popu. Artystka w ramach swojej światowej trasy koncertowej postanowiła wnieść do każdego koncertu coś wyjątkowego. Dua zapowiedziała, że w każdym mieście wykona utwór lokalnego wykonawcy, by w ten sposób uczcić muzykę danego kraju. Praga nie była wyjątkiem – we wtorkowy wieczór fani usłyszeli nieoczekiwany cover jednej z najbardziej znanych czeskich artystek młodego pokolenia.

Dua Lipa oddała hołd Ewie Farnej

Występ w czeskiej stolicy był jednym z przystanków europejskiej części trasy "Radical Optimism", która już zdążyła zachwycić publiczność w Hiszpanii, Niemczech i Francji. Na każdej scenie Dua Lipa pokazuje swoją muzyczną wszechstronność – sięgając po repertuar legend muzyki pop i rock. W Pradze sięgnęła po coś znacznie bardziej lokalnego – przebój "Na ostri noze" Ewy Farnej, który wykonała... po czesku.

Tłum zareagował entuzjastycznie, a wielu fanów nie mogło uwierzyć, że światowa gwiazda podjęła się wykonania utworu w ich ojczystym języku. Wykonanie było nie tylko poprawne językowo, ale i pełne emocji – publiczność doceniła autentyczność i szacunek, jakim Lipa obdarzyła lokalną twórczość.

Największe zaskoczenie jednak dopiero miało nadejść – na widowni bowiem obecna była sama Ewa Farna. Artystka, która od lat cieszy się ogromną popularnością w Czechach i Polsce, nie kryła emocji. Tuż po występie opublikowała na Instagramie krótkie wideo, na którym widać, jak reaguje na ten wyjątkowy moment – z uśmiechem, wzruszeniem i niedowierzaniem. Na Instagramie, podkreśliła, że to dla niej ogromny zaszczyt i jedno z najbardziej wyjątkowych przeżyć w karierze.

