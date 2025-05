Dua Lipa zaprosiła Ewę Farną na scenę i opisała ich spotkanie! "Na szczęście się zgodziła"

Dua Lipa (29 l.) jest jedną z największych gwiazd muzyki pop na świecie. Utwory Lipy królują na rankingach popularności. Bilety na jej koncerty wyprzedają się w mgnieniu oka. Na początku maja gwiazda wyruszyła w trasę "Radical Optimism". Niestety, na liście państw, do których zawita zabrakło Polski. Zagrała za to w Pradze, gdzie pojawił się pewien polsko-czeski akcent.

Artystka już przed startem trasy zapowiedziała, że w każdym mieście wykona utwór lokalnego wykonawcy, by w ten sposób uczcić muzykę danego kraju. I tak we wtorek wieczorem na O2 Arena rozbrzmiał utwór "Na ostri noze" Ewy Farnej! Zaskoczyła tym nie tylko zebraną na miejscu publiczność, ale również polsko-czeską piosenkarkę, która obecna była na koncercie!

Ewa Farna (31 l.) nie kryła emocji, gdy Dua śpiewała jej utwór. Na Instagramie, podkreśliła, że to dla niej ogromny zaszczyt i jedno z najbardziej wyjątkowych przeżyć w karierze. Nagranie z reakcją zaskoczonej wokalistki obiegło sieć! Dotarło również do samej Lipy. Po koncercie gwiazda spotkała się z Farną i zaproponowała jej... wspólny występ!

Po koncercie spotkałam się z nią, chciałam jej podziękować za to, że po prostu zaśpiewała moją piosenkę i ewentualnie zrobić sobie z nią zdjęcie. Jestem w ogóle zszokowana, że mogło dojść do tego spotkania. Dua zapytała, czy możemy sobie zdjęcie zrobić ewentualnie jutro i czy mogę jutro wpaść i zaśpiewać ten utwór razem. Byłam w szoku. Nic nie rozumiem, nie odpowiadam. Moja przyjaciółka krzyczy za plecami: "tak, tak, to jest super. Zróbmy to" - powiedziała Ewa Farna w rozmowie dla Radia ZET.