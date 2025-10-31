Dżejk zmarł nagle i Edzia wciąż nie może się z tym pogodzić. "To jest nie do pomyślenia"

W środę 1 października 2025 roku Dagmara Kaźmierska jako pierwsza "zalała się łzami" na swoim profilu na Instagramie. Umarł Jacek Wójcik, którego w "Królowych życia" i później przedstawiała jako swojego przyjaciela. Dżejk odszedł nagle w wieku zaledwie 57 lat.

Inna "królowa życia", Edyta Nowak-Nawara, również pożegnała Jacka Wójcika, a następnie dwie celebrytki "wzięły się za łby". Edzia wyznała, że Dżejk nie chciał już znać Dagmary, nie życzył sobie jej obecności także na swoim pogrzebie. To Edzia żegnała Wójcika, zalewając się rzewnymi łzami.

Edzia wyjawiła tajemnicę śmierci Dżejka

Miesiąc po śmierci Dżejka Edzia nadal nie może pogodzić się z tym, że już go z nami nie ma. W rozmowie z Faktem Edyta Nowak-Nawara wyjawiła tajemnicę jego choroby.

Choroba zabrała go w bardzo szybkim tempie. Moja mama chorowała na raka, ale to myśmy się szykowali dwa lata na jej odejście. To był długi czas. A u niego byłam nawet we wtorek 30 września, a on wyglądał i zachowywał się normalnie. Bardzo fajnie nam się rozmawiało. Nie miał żadnych zaników pamięci, żadnej agonii. Ten jego stan był aż niewiarygodny. Dla mnie to jest nie do pomyślenia.

Edzia rozpaczała na cmentarzu

W sobotę 4 października obył się pogrzeb Jacka Wójcika - Dżejka z "Królowych życia". Dagmara Kaźmierska ostatecznie nie pojawiła się na cmentarzu. Edyta Nowak-Nawara była tam z bliskimi i nie była w stanie powstrzymać łez, płakała przez całą ceremonię.

31 października Edzia wspomina Jacka jako osobę człowieka pełnego życia, pozytywnego. Na nic nie narzekał, do samego końca.

Dżejk nigdy nie narzekał

Jacek był bardzo pozytywny. Był taką osobą, która nigdy nie narzekała, nigdy na nic się nie skarżyła. Nawet jeśli coś go bolało. Nawet na tym naszym ostatnim nagraniu telewizyjnym on był naprawdę rześki chłopak. Nikt nie miał tyle siły i energii, co on. Miał zawsze świetne wyniki badań

- wyznała Faktowi Edyta Nowak-Nawara.