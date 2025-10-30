Z ostatniej chwili! W hotelu Żebrowskiego huragan powyrywał okna! Nadal są uwięzieni i muszą oszczędzać wodę

Michał Żebrowski z żoną Aleksandrą i czwórką dzieci został uwięziony na Jamajce, dokąd pojechali na wakacje. Gwiazdor i jego rodzina musieli się mierzyć z przerażającym żywiołem, który niszczył wszystko na swojej drodze. W wyspę uderzył huragan Melissa.

Żebrowski uwięziony w pokoju hotelowym

Żebrowscy są w kontakcie z fanami, bo na szczęście w ich hotelu działa wi-fi. Na tym szczęście rodziny się nie kończy - gdyby mieszkali zaledwie piętro wyżej, w ich pokoju nie byłoby już okien! Zdjęcia są wstrząsające!

W środę 29 października 2025 roku Michał Żebrowski pokazał na swoim profilu na Instagramie, jak wyglądał atak Melissy na Jamajkę. Porywający huragan niszczył wszystko po drodze, łamał drzewa, woda zalewała okoliczne tereny. Następnego dnia okazało się, że w hotelu, który był uznawany za bezpieczny i w nim Żebrowscy mieli przeczekać kataklizm, wiatr powyrywał okna!

Huragan Melissa powyrywał okna

W pokojach nad nami wypadły okna

- podpisała zdjęcie Aleksandra Żebrowska i dodała zaraz wyjaśnienia, w jakiej jej rodzina obecnie znajduje się sytuacji.

Dziękujemy za wszystkie wiadomości. Mamy co jeść i pić. Mamy ogromne szczęście, że jedyne, co nam obecnie doskwiera, to to, że musimy nadal pozostać w pokojach i oszczędzać wodę.

Co z dziećmi Żebrowskich?

Fani Żebrowskich dopytują, jak tę sytuację przymusowej izolacji znoszą ich dzieci.

Dużo osób pyta, jak dzieciaki po tym wszystkim. Od rana odgrywają przed nami wojny ognistych smoków i walki z wczorajszych odcinków Lego Star Wars... Więc one w formie, my ciut przebodźcowani, but alive.

