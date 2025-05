Nie mają na co narzekać?

"Taniec z Gwiazdami" zawsze wzbudza wiele skrajnych emocji. Jednak w tym roku po finale zrobiło się wyjątkowo gorąco. Wszystko za sprawą komentarzy Agnieszki Kaczorowskiej (32 l.), która tańczyła razem z Filipem Gurłaczem (35 l.). O tej parze w ostatnich tygodniach było zdecydowane najgłośniej. Od pierwszego odcinka uważano ich też za faworytów do zwycięstwa.

W niedzielnym finale zmierzyli się z Marią Jeleniewską (23 l.) i Jackiem Jeschke (33 l.) oraz Adrianną Borek (42 l.) i Albertem Kosińskim (30 l.). Finał programu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" pokazał, jak wielką moc mają głosy widzów. Kryształowa Kula ostatecznie trafiła do Jeleniewskiej i Jeschke.

Po ogłoszeniu werdyktu w sieci zawrzało. Fani Agnieszki Kaczorowskiej wylewali swoją frustrację twierdząc, że Marii to "zwycięstwo internetu nad prawdziwą sztuką tańca". Sama tancerka opublikowała na Instagramie serię relacji serię relacji, w których udostępniła wpisy fanów. Wśród gratulacji i zachwytów pojawił się wymowny komentarz o tym, że "wygrał TikTok". Sama również podzieliła się swoimi przemyśleniami.

Od początku było wiadomo, że ta ostatnia prosta to będzie mecz między światem kabaretu, światem TikToka/internetu i światem teatru, aktorstwa, sztuki. Każdy miał swoją wyjątkową publiczność - napisała.

"Taniec z Gwiazdami": Edward Miszczak komentuje zamieszanie po finale

Maria Jeleniewska zdecydowała się odpowiedzieć na zaczepny komentarz swojej "rywalki". Na Instagramie zamieściła relację, na początku której podziękowała Filipowi i Agnieszce "za piękny finał i taniec na najwyższym poziomie". Później zwróciła się do gwiazdy "Klanu" nawiązując do udostępnionych przez nią komentarzy. Nagrała również TikToka, który szybko zdobył tysiące wyświetleń. Z uśmiechem na twarzy i triumfalnym klaśnięciem w dłonie zwróciła się do swoich fanów:

Słuchajcie, podobno wygrał TikTok, więc ta kula należy też do was – ogłosiła, pokazując Kryształową Kulę.

W czwartek 15 maja, odbyła się konferencja prasowa Polsat Hit Festiwal 2025. Nie mogło zabraknąć na niej dyrektora kreatywnego Polsatu - Edwarda Miszczaka (70 l.). Dziennikarze zasypali go pytaniami o zamieszanie wokół finału "Tańca z Gwiazdami". W rozmowie z "Super Expressem" ocenił występy obu par i odniósł się do konfliktu Jeleniewskiej i Kaczorowskiej.

Ja na miejscu pani Kaczorowskiej bym w ogóle nie uważał i nie rywalizował w tej sprawie. Byli parą z Gurłaczem fantastyczną. Doprowadziła tego aktora do finału. Sama pokazała się z najlepszej strony, ale Jeleniewska z Jackiem Jeschke też zrobili swoje. Też są fantastyczną parą. Marysia umie tańczyć. Być może była młoda, być może nie miała takich dramatycznych przeżyć, ale wszystko zakończyło się świetnie - mówi "Super Expressowi" Miszczak o wygranej Jeleniewskiej w "TzG" i zaczepkach Kaczorowskiej w stronę Marysi.

