Edyta Górniak dała fanom niesamowity prezent na święta! Wszyscy są w szoku

Edyta Górniak umie zaskakiwać. Jej fani w tegoroczne Boże Narodzenie mają powody do radości. O północy, gdy nastała wigilia do serwisów streamingowych trafiła nie jedna, a aż dwie piosenki świąteczne, które Edyta nagrała dla swoich sympatyków. Pierwsza to zagraniczny świąteczny szlagier, utwór "Have yourself a merry little christmas" Franka Sinatry, który nasza diwa nagrała w jazzowej wersji. Druga zaś to przepiękna polska kolęda "Jezus malusieńki".

"Najcudowniejszy prezent, jaki mogłam dostać od Ciebie, Edytko" - czytamy w komentarzach na YouTube.

Końcówka roku jest dla Edyty Górniak bardzo pracowita i... bardzo muzyczna. Diwa przyjęła zaproszenie do wielkiego koncertu sylwestrowego Telewizji Polskiej w Zakopanem. Podczas Sylwestra Marzeń po raz pierwszy w historii wystąpi ze swoim synem Allanem Krupą, która w tym roku zaczął karierę muzyczną jako raper Enso.

Posłuchajcie, jak brzmi jedna ze świątecznych piosenek, które Edyta Górniak ofiarowała w wigilię swoim fanom: