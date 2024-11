Mogłoby się wydawać, że życie Edyty Górniak jest usłane różami. Niestety tak nie jest! Wielka gwiazda ma poważne problemy, o których niedawno opowiedziała na swoim instagramowym koncie. W sieci opublikowała wpis, który skierowała do Żurnalisty! Czyżby wielka artystka weszła na wojenną ścieżkę z internetowym twórcą?

Edyta Górniak wyjawiła prawdę na temat Żurnalisty

Wywiad z Edytą Górniak chciałby zrobić każdy polski dziennikarz. Gwiazda niezbyt często pojawia się na branżowych eventach czy ściankach, by porozmawiać z mediami. Rozmowa z nią jest więc prawdziwym rarytasem. Jedną z osób, która chciała wziąć Edytę na spytki był popularny twórca internetowy - Żurnalista. Artystka w swoich mediach społecznościowych wyznała, że starał się on zaprosić ją do swojej programu, aby opowiedziała mu o swoim życiu oraz pracy. Gwiazda nie miała wtedy czasu się tam udać.

Ostatnio gościem w podcaście Żurnalisty był Adam Sztaba. Dyrygent współpracował z Górniak i nigdy nie mówił o niej źle. W podcaście wypowiedział się jednak na jej temat dość krytycznie. Rozprawiał o jej karierze w niepochlebny sposób. Gwiazda chyba zapoznała się z opublikowanym w sieci filmem, ponieważ wyjawiła, iż nie ma zamiaru odwiedzić podcastera.

Panie Żurnalisto, tak jak obiecałam panu w naszej bezpośredniej rozmowie, na czas powrotu do moich aktywności zawodowych, będzie pan pierwszą osobą, której dedykuję dłuższą i szczerą rozmowę. Dotrzymałam swojego słowa, odmawiając przez te długie miesiące wszystkim, którzy o taką rozmowę i spotkanie proszą. Niektórzy czekają równie długo jak pan - napisała na początku Edyta Górniak.

Jeszcze jakiś czas temu Edyta Górniak była gotowa na spotkanie z mężczyzną. Teraz przyznała jednak, że szanse na rozmowę z nią są równe zeru.

Ponieważ jednak użył pan mojego nazwiska do promocji innego nazwiska, (...) używając przy tym mojej osoby w świetle i w sposób sugerujący negatywny odbiór mojej 33-letniej pracy, a także, ponieważ zignorował pan telefon od mojego menedżmentu w tej właśnie sprawie, przestaje pan być dla mnie partnerem do współpracy. I z przyjemnością muszę panu kolejnego zaproszenia odmówić. Zastanawialiśmy się z moim managmentem, czy to dziecięcy brak cierpliwości naszego spotkania, czy idiotyzm, aby tuż przed metą stracić jedyną szansę spotkania, o którą prosił pan kilka lat. No cóż, ma pan jeszcze czas nauczyć się etyki zawodu - wyjawiła na InstaStories Górniak.

Bogumiła Wander przeprowadza wywiad z młodziutką Edytą Górniak