Edyta Górniak przerwała rajskie wakacje, by zaśpiewać w Polsacie dla Ukrainy

Już w piątek 24 lutego telewizja Polsat prosto z Rzeszowa-Jasionki nada wyjątkowy koncert charytatywny pod nazwą "Stay Together - Nie Bądź Obojętny" poświęcony wsparciu pogrążonej w wojnie Ukrainie. Na scenie zobaczymy takie gwiazdy jak Kasia Kowalska, Kayah, Jan Borysewicz, mnóstwo ukraińskich artystów oraz... Edytę Górniak.

Diwa specjalnie na zaproszenie Polsatu wróciła do polski ze swoich rajskich wakacji. Tym razem na kierunek swoich wakacji wybrała Karaiby. ZOBACZ: Seksowna Edyta Górniak wije się na rajskiej plaży. Ależ ona wygląda! [ZDJĘCIA]

Jak udało nam się dowiedzieć, Edyta Górniak planowała spędzić na wakacjach jeszcze tydzień i przylecieć do kraju na chwilę przed niedzielnym polskim finałem konkursu Eurowizji, w którym będzie jurorką. Ostatecznie jednak w związku z przygotowaniami do wielkiego koncertu Polsatu, przerwała opłacony już urlop i wróciła do Polski o tydzień wcześniej. Wokalistka już w Warszawie i przygotowuje się do wydarzenia.

Edyta Górniak nie potrafiłaby odmówić Polsatowi. Od początku kariery stara się łączyć ludzi i nieść ze sceny dobro, dlatego koncert dla Ukrainy jest tak bliski jej serca. Przy tym wszystkim Górniak pozostaje apolityczna, nie wygłasza swoich poglądów, a jej występ dla Polsatu pokazuje, że chętnie współpracuje ze wszystkimi stacjami telewizyjnymi. A tym razem będzie można zobaczyć ją także w ukraińskich stacjach.

Koncert "Stay Together - Nie Bądź Obojętny" prosto z Rzeszowa-Jasionki będzie nadawany w dwóch ukraińskich stacjach telewizyjnych - New Channel i Suspilne Kultura. Retransmisja wydarzenia na antenie głównej Polsatu oraz w mediach społecznościowych będzie dostępna od godziny 21:10.