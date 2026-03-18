Edyta Górniak wraca z nowym utworem. Fani czekali na to prawie dwa lata

Edyta Górniak wydaje nową muzykę. „Superpower” kończy długie oczekiwanie

Edyta Górniak postanowiła uradować swoich sympatyków całkowicie świeżymi dźwiękami. Poprzednią autorską kompozycją w jej obszernym dorobku była nastrojowa ballada „I Remember”, która ukazała się w 2024 roku i stanowiła sentymentalny ukłon w stronę trzydziestolecia działalności scenicznej oraz legendarnego występu na Konkursie Piosenki Eurowizji. Choć pod koniec 2024 roku na rynku pojawił się jeszcze orkiestrowy krążek „My Favourite Winter”, zawierał on jedynie znane kolędy w klasycznych aranżacjach. Miłośnicy talentu diwy musieli więc czekać na premierowy, oryginalny utwór przez blisko dwa lata. Teraz dynamiczna kompozycja „Superpower” trafiła oficjalnie do sieci, natychmiast budząc spore zainteresowanie warstwą tekstową.

O czym opowiada utwór „Superpower” Edyty Górniak?

Świeży materiał zaprezentowany przez piosenkarkę może być dla wielu słuchaczy gigantycznym zaskoczeniem pod względem czysto muzycznym. Artystka postawiła tym razem na niezwykle nowoczesną i aktualną produkcję, zachowując przy tym charakterystyczną dla siebie wrażliwość oraz ogromną, emocjonalną głębię. Radiowy przebój „Superpower” niesie za sobą również bardzo konkretne przesłanie, którego rdzeniem jest ludzka autentyczność oraz wewnętrzna siła wynikająca z bezwarunkowej akceptacji samego siebie. Według interpretacji samej wokalistki, to absolutna szczerość we własnym sercu i odwaga do ukazywania światu prawdziwego oblicza stanowią absolutnie największy życiowy skarb każdego człowieka.

Edyta Górniak wykona „Superpower” na żywo

To jednak nie koniec wspaniałych wiadomości dla wielbicieli talentu polskiej piosenkarki. Gwiazda zamierza aktywnie promować muzyczną nowość i oficjalnie zapowiedziała już wykonanie tego singla przed ogromną publicznością. Utwór „Superpower” zabrzmi na żywo podczas prestiżowej gali wręczenia statuetek On Air Music Awards 2026. Zjawiskowe wydarzenie zaplanowano na 9 kwietnia w katowickim Spodku. Tego samego wieczoru, poza spektakularnym występem Edyty Górniak, swoje największe hity zaśpiewają także inni zaproszeni wykonawcy, wśród których znaleźli się Doda, Maryla Rodowicz, Zalia, Oskar Cyms, Roxie, Jeremi Sikorski oraz duet Kuba i Kuba.

