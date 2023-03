Edyta Herbuś i Małgorzata Tomaszewska w kreacjach z elektrośmieci!

Moda na recykling to ogólnopolski projekt ekologiczny, którego celem jest edukacja w zakresie prawidłowego postępowania z elektroodpadami, które mogą być najbardziej niebezpieczne dla środowiska. Projektantka mody - Anna Kubisz odwiedza wybrane miasta i gminy z terenu całej Polski, w których organizowana jest lekcja przyrody. Dzieci i młodzież dowiadują się w czasie eko lekcji jak prawidłowo postępować ze zużytymi bateriami i akumulatorami oraz ze zużytym sprzętem elektrycznym, elektronicznym i odpadami opakowaniowymi. Lekcja połączona jest z warsztatami przygotowania kreacji z elektrośmieci, które następnie prezentują gwiazdy w czasie wielkiego pokazu mody. W tym roku warsztaty mody recyklingowej odbyły się już m.in. w Otwocku i Wąbrzeźnie. Kreacje przygotowane przez młodych uczestników spotkania zaprezentowały podczas wyjątkowej sesji zdjęciowej zorganizowanej na Światowy Dzień Recyklingu, gwiazdy znane ze srebrnego ekranu. Małgorzata Tomaszewska ubrana była w zjawiskowy gorset z miedzi pozyskanej z kabli i transformatorów, a Edyta Herbuś w seksowną suknię z płytek drukowanych i slotów na karty sim. Ekologicznie zaangażowane prezenterki telewizyjne okazały tym samym miłość do planety Ziemia i edukowały, że elektroodpadów nie wolno wyrzucać do zwykłego kosza, gdyż są bardzo niebezpieczne dla środowiska. Możemy im za to w twórczy sposób nadać drugie życie i poddać procesowi recyklingu, który jest szczególnie istotny w dzisiejszych czasach, kiedy powinniśmy ograniczać zużycie surowców naturalnych. - Kochani, rozłożyło mnie kompletnie, ale zebrałam się, żeby się z Wami podzielić wyjątkowym projektem w jakim ponownie wzięłam udział „Moda na recykling”. Mam na sobie gorset z miedzi pozyskanej ze starych kabli i transformatorów. Wykonała go niezwykła Anna Kubisz, a pomagały jej dzieci z Miasta Wąbrzeźno. Chcemy zwrócić Wam uwagę na to, żebyście nie wyrzucali elektroodpadów (zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) do zwykłych koszy na śmieci. W zużytych sprzętach obecne są trujące metale i substancje zagrażające zdrowiu i życiu człowieka, zwierząt oraz środowisku: związki bromu, kadm, ołów, azbest, rtęć czy freon. Aby zapobiec zanieczyszczeniu wód gruntowych, powietrza i gleby, należy oddać elektroodpady do wyznaczonych w tym celu miejsc. Dodatkowo jeśli oddamy zepsuty sprzęt do specjalnych punktów zostanie on ponownie wykorzystany, dzięki czemu nie będzie trzeba pozyskiwać kolejnych materiałów do produkcji nowych rzeczy. Jakby to nadal Was nie przekonało… Za wyrzucanie elektroodpadów do zwykłych pojemników grozi kara do 5000zł - mówiła Małgorzata Tomaszewska po sesji zdjęciowej w kreacji z recyklingu przygotowanej przez Annę Kubisz.

Edyta Herbuś pytana o modę ekologiczną odpowiadała w czasie sesji odpowiedziała: - Moda na recykling - taki projekt realizujemy właśnie dzisiaj! Z wielką radością przyłączyłam się do tej inicjatywy, bo jest bardzo inspirująca, edukacyjna i traktuje o ekologii, która jest mi bliska. Anna Kubisz, która tworzy takie piękne kreacje, wykorzystuje elektroodpady! Ale to nie wszystko, bo tworzy je razem z dziećmi! Moją sukienkę tworzyły dzieci ze szkoły w Otwocku, które bardzo gorąco pozdrawiam! Czuję się bardzo swobodnie jak na fakt, że jest stworzona z kart sim i płytek drukowanych.

Małgorzata Tomaszewska: Show-biznes mnie rozczarował Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.