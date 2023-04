Edyta Herbuś odmieniona! Nowe zdjęcie zaszokowało fanów. "Trudno ją rozpoznać!"

Edyta Herbuś na najnowszych zdjęciach nie przypomina siebie! Fani są pewni, że ktoś przesadził z retuszem

Edyta Herbuś to jedna z najsławniejszych polskich tancerek. Zyskała sławę występując w "Tańcu z gwiazdami", potem próbowała sił w aktorstwie. Ostatnio spełnia się także w roli prowadzącej tanecznego programu "You Can Dance - Nowa Generacja". 42-letnia dziś Edyta Herbuś zawsze zdumiewa urodą i dziewczęcym wdziękiem. Zdecydowanie nie potrzebuje żadnych poprawek. Tym bardziej zaszokowani są fani gwiazdy, którzy zobaczykli jej najnowsze zdjęcie na Instagramie. Gwiazda pochwaliła się efektami nowej sesji zdjęciowej autorstwa Voyo Bakiewicza. Osoba na zdjęciu to seksowna blondynka w skąpym wdzianku. "Edyta Herbuś. Natural. Naturalnie to Edyta. Z natury Herbuś" - napisał przy zdjęciu ich autor. Dobrze, że to zrobił, bo trudno byłoby faktycznie zorientować się, kogo przedstawiają!

"Gdyby zdjęcie nie było podpisane, nawet bym nie przypuszczała, że to ona. Chyba retusz wszedł za mocno?"

"Nie no bez jej, natural? Jestem świeżo po obejrzeniu podcastu z panią Edytą u Żurnalisty i tam jest piękną kobietą. Tutaj trudno ją rozpoznać, dobrze, że podpisana. Retusz powinien mieć swoje granice" - pisze jeden z obserwatorów tancerki na Instagramie. "Totalnie niepodobna do siebie. Gdyby zdjęcie nie było podpisane, nawet bym nie przypuszczała, że to ona. Chyba retusz wszedł za mocno?" - dopytuje inna osoba. Wszyscy są pewni, że w wersji naprawdę naturalnej Edyta Herbuś jest najlepsza i jedyna w swoim rodzaju!

Sonda Czy podoba ci się Edyta Herbuś? Tak, to przepiękna kobieta Raczej nie mój typ Nie, wolę wysokie blondynki

QUIZ. Z jakiego kraju pochodzą najsłynniejsze tańce? Taniec radości od 8/10 Pytanie 1 z 10 Z jakiego kraju pochodzi samba? Z Argentyny z Brazylii z Kuby Dalej