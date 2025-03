Ela wraca do „Klanu”! Barbara Bursztynowicz znów pojawi się w serialu – scenarzyści znaleźli sposób

Czy Elżbieta wraca do „Klanu”? Fani serialu mogą być zaskoczeni! Choć Barbara Bursztynowicz oficjalnie pożegnała się z produkcją, scenarzyści zadbali o to, by widzowie wciąż pamiętali o jednej z ulubionych postaci fanów. Jak to możliwe?