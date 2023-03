Przepiękna!

Elżbieta Jaworowicz w młodości była prawdziwą seksbombą! Zdjęcia robią wrażenie

Elżbieta Jaworowicz (76 l.) to kultowa gospodyni programu "Sprawa dla reportera", który prowadzi od wielu, wielu lat. Nie każdy wie natomiast, że w czasach młodości dziennikarka była prawdziwą seksbombą! Z pewnością wzdychało do niej mnóstwo mężczyzn, a niektórzy nadal to robią! Zdjęcia robią wrażenie, Jaworowicz pięknie się prezentuje.