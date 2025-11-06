Elżbieta Penderecka spocznie u boku męża. Uroczystości pogrzebowe potrwają dwa dni

Jak poinformowało Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena, uroczystości upamiętniające Elżbietę Penderecką potrwają dwa dni.

W piątek, 7 listopada o godz. 19.00, w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie odbędzie się wieczornica poświęcona pamięci zmarłej. Przy urnie z jej prochami wystąpią artyści Sinfonietty Cracovii, wypełniając świątynię muzyką. Poezję Cypriana Kamila Norwida i Czesława Miłosza zaprezentują aktorzy Dominika Bednarczyk i Radosław Krzyżowski.

Wszyscy, którzy pragną uczcić pamięć Elżbiety Pendereckiej, będą mogli dokonać wpisu do księgi pamiątkowej przygotowanej w kościele.

Główne uroczystości pogrzebowe zaplanowano na sobotę, 8 listopada, o godz. 12.00, również w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Oprawę muzyczną ceremonii zapewnią Chór Polskiego Radia – Lusławice, Iwona Hossa (sopran), dyrygenci Maciej Tworek i Jurek Dybał, a także Andrzej Białko na organach.

Zobacz też: Nie żyje Elżbieta Penderecka. Żona słynnego kompozytora miała 78 lat

Życie Elżbiety Pendereckiej płynęło w służbie muzyce

Elżbieta Penderecka przez dziesięciolecia była jednym z filarów polskiego życia kulturalnego. Z pasją i wizją wspierała rozwój muzyki klasycznej w Polsce i na świecie. To dzięki jej staraniom powstały takie instytucje, jak Sinfonietta Cracovia czy Orkiestra Akademii Beethovenowskiej.

Była pomysłodawczynią i wieloletnią organizatorką Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena – wydarzenia, które przez 29 edycji gromadziło najwybitniejszych artystów i orkiestry z całego świata. Z jej inicjatywy odbywały się też liczne koncerty i projekty edukacyjne wspierające młodych muzyków.

Zobacz: Kinga Rusin wspomina zmarłą Elżbietę Penderecką. Tak brzmiał jej ostatni sms

Strażniczka dziedzictwa Krzysztofa Pendereckiego

Od 1965 roku Elżbieta Penderecka prowadziła sekretariat swojego męża, Krzysztofa Pendereckiego, towarzysząc mu w pracy artystycznej i życiu. Po jego śmierci z ogromnym oddaniem dbała o zachowanie i popularyzację jego twórczości w kraju i za granicą. Ich wspólna działalność miała ogromny wpływ na rozwój polskiej kultury muzycznej i jej pozycję w świecie.

Rodzina i współorganizatorzy uroczystości żałobnych złożyli podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły przygotowania do pożegnania. Wśród nich znaleźli się m.in. Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miasta Krakowa, Uniwersytet Jagielloński, Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, a także instytucje muzyczne związane z twórczością Pendereckich.