Elżbieta Starostecka miała wypadek we własnym domu. Poważna kontuzja aktorki. Wiemy, jak się czuje

Elżbieta Starostecka (81 l.), odtwórczyni głównej roli w kultowym filmie "Trędowata", zawitała do Torunia, gdzie odbywa się właśnie międzynarodowy festiwal filmowy. Aktorka odebrała na nim prestiżową nagrodę. Niestety, za kulisami mierzyła się z ogromnym cierpieniem. Okazało się bowiem, że złamała rękę, a to wszystko w wyniku nieszczęśliwego upadku we własnym domu. Jak czuje się teraz Elżbieta Starostecka?