Emil Karewicz ukrywał ten sekret przed całą rodziną! Prawda wyszła na jaw po latach

Monika Tumińska
2026-04-07 9:48

Przez wiele lat Emil Karewicz (+97 l.) był uważany za mężczyznę, który całe życie kochał tylko jedną kobietę. I choć swojej żonie, Teresie, był wierny przez całe małżeństwo, a dokładnie przez 62 lata, jego przeszłość skrywała skrzętnie schowaną tajemnicę. Zanim trafił na kobietę swojego życia, dwukrotnie był żonaty, o czym przez lata nie powiedział nawet własnym dzieciom.

Swoją przeszłość zdradził dopiero w książce

Emil Karewicz był aktorem, który budził wśród widzów ogromną sympatię. Co więcej, był dla nich serdeczny i otwarty na rozmowy. Jednak o swoim życiu osobistym mówił niewiele. Serialowy Hermann Brunner ze „Stawki większej niż życie” miewał wiele tajemnic, które zdradził dopiero niedługo przed śmiercią. Zrobił to w swojej książce biograficznej „Moje trzy po trzy”, która została wydana w 2013 r. To właśnie wtedy cała Polska poznała jego prawdziwą przeszłość.

Karewicz miał trzy żony

Autobiografia Karewicza rzuciła nowe światło na życie rodzinne aktora. Można się z niej dowiedzieć, że pani Teresa, z którą spędził 62 lata, nie była jego pierwszą i jedyną żoną, a trzecią. Jak się okazuje, pierwszą żonę Emil poznał jeszcze w trakcie drugiej wojny światowej. Poznali się w firmie transportowej, w której oboje pracowali. Ewa była niezwykle piękną dziewczyną, która miała zaledwie 18 lat. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Aktor stracił głowę dla dziewczyny, szybko się oświadczył i równie szybko wziął ślub.

W administracji bazy pracowała piękna dziewczyna, Ewa, której i ja przypadłem do gustu. Więc od rozmów, żartów, przebywania razem doszliśmy do małżeństwa. (...) Ślub mieliśmy skromny, na miarę czasów 

- opowiadał.

Niestety, wojna przekreśliła ich małżeństwo. On został wcielony do Wojska Polskiego, ona została przesiedlona do Gniezna. Wtedy też na kilka lat stracili ze sobą kontakt. I choć odnaleźli się po wojnie w Gdańsku, nie udało im się odbudować tej relacji. Po rozwodzie cały czas się przyjaźnili.

Aktor, który całe życie miał powodzenie u kobiet, zakochał się po raz kolejny — tym razem w Delfinie.

Zakochaliśmy się z miejsca, a że wkrótce po pierwszym spotkaniu okazało się, że spodziewamy się dziecka, zdecydowaliśmy się wziąć ślub

- opowiadał aktor. Na świat przyszła ich córka, Sylwia. Karewicz dostał propozycję pracy w Łodzi i musiał na jakiś czas porzucić rodzinę.

Sprowadzenie do Łodzi mojej żony, Delfiny, nie uratowało małżeństwa. Przyjechała i pomimo radości, jaką odczuwaliśmy na początku, po dość krótkim czasie mogliśmy się przekonać, że coraz mniej nas łączy. Po prostu dwoje ludzi oddalało się od siebie i nie można było nic z tym zrobić 

- zwierzał się ulubieniec publiczności.

Do trzech razy sztuka

Większość swojego życia Emil Karewicz spędził ze swoją ostatnią żoną, Teresą. Zapewniał, że to właśnie u jej boku poczuł prawdziwą miłość, radość i szczęście. Poznali się w latach 50. w Łodzi. Teresa pracowała w administracji w Teatrze im. Stefana Jaracza, w którym grał Karewicz. Oświadczył się zaledwie po kilku tygodniach znajomości. I tak samo jak w przypadku poprzednich partnerek, i tym razem szybko zdecydował się na ślub. Doczekali się dwójki dzieci - Krzysztofa i Małgorzaty. Małżeństwem byli 61 lat. Niestety, w 2012 roku pani Teresa zmarła.

Byliśmy bardzo dobrym małżeństwem. Jestem jej wdzięczny za ciepło, które wprowadziła do naszej rodziny, za nasze wspólne chwile. Była najbliższą mi osobą

- pisał aktor w autobiografii.

Dzieci o żonach i własnej siostrze dowiedziały się z biografii

Emil Karewicz o życiu prywatnym nie mówił tylko w wywiadach. O przeszłości nie opowiadał nawet we własnym domu. Dlatego też dzieci z trzeciego małżeństwa o poprzednich żonach gwiazdora dowiedziały się dopiero z jego książki.

Tata nigdy mi o swoich poprzednich żonach nie opowiadał. Niewiele nam o sobie opowiadał. Dużo więcej dowiedziałem się z jego autobiografii, która ukazała się w 2013 roku

- powiedział syn aktora, Krzysztof.

Super Express Google News
Emil Karewicz
Galeria zdjęć 20
Nowy grób Emila Karewicza. Syn postawił mu piękny pomnik
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EMIL KAREWICZ