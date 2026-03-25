Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra rozstali się po cichu. Wiadomo, kiedy spotkają się w sądzie

Jeszcze do niedawna Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra uchodzili za jedną z najbardziej zgodnych par w polskim show-biznesie. Ich historia od początku wzbudzała emocje - nie tylko ze względu na artystyczne temperamenty, ale też kulisy początku związku.

Emilia Komarnicka związała się z Redbadem Klynstrą po rozstaniu z aktorem Łukaszem Konopką, znanym m.in. z serialu "Na Wspólnej". Ich relacja była poważna - para była nawet zaręczona. Ostatecznie jednak Komarnicka wybrała Klynstrę, z którym stworzyła wieloletni związek.

Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra wzięli ślub i doczekali się dwójki dzieci

Emilia i Redbad poznali się na planie serialu "Na dobre i na złe", gdzie współpracowali już od 2008 roku. Początkowo łączyła ich wyłącznie praca, jednak prawdziwy przełom nastąpił dopiero w teatrze, podczas pracy nad spektaklem "Małe zbrodnie małżeńskie".

Ślub wzięli w 2017 roku. Doczekali się dwóch synów - Kosmy i Tymoteusza.

Kryzys w związku Komarnickiej. Para zdecydowała się na rozwód

Aktorska para długo unikała publicznych deklaracji i nie komentowała swojego życia prywatnego. Przed oficjalnym potwierdzeniem informacji o rozwodzie, oboje zrezygnowali z podwójnych nazwisk.

Każdy z nas ma swój zawodowy tor. Od teraz artystycznie posługujemy się własnymi nazwiskami. Dzięki za uwzględnienie. Moc serdeczności, Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra

Pod koniec sierpnia media obiegła wiadomość o rozstaniu Emilii Komarnickiej i Redbada Klynstry. Pudelek informował, że do jednego z warszawskich sądów wpłynął wtedy pozew rozwodowy. Teraz sprawa wchodzi w kluczowy etap - pierwsza rozprawa, jak ustalił "Fakt" została wyznaczona na początek czerwca 2026 roku. To właśnie wtedy aktorzy spotkają się na sali sądowej.

Po rozstaniu z mężem kariera Emilii Komarnickiej nabrała tempa. Jeszcze niedawno mogliśmy podziwiać ją na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", gdzie występowała w parze z Stefano Terrazzino. Regularnie też koncertuje i występuje na teatralnych scenach.

