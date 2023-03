Emily Ratajkowski nago! To zdjęcie wywołało burzę wśród fanów

Emily Ratajkowski pokazała się całkiem nago. Fani podzieleni, pojawiły się złośliwości!

Emily Ratajkowski znana jest z zamiłowania do odważnych sesji zdjęciowych. Bezpruderyjna modelka polskiego pochodzenia śmiało pokazuje swoje ponętne ciało. Tak było także podczas jej ostatniej sesji zdjęciowej. Boska Emily zrzuciła absolutnie wszystkie ubrania! Gwiazda polskiego pochodzenia dopiero co ubierała się w potężny kwiat, a teraz stwierdziła, że nie potrzebuje nawet tej rośliny. Emily Ratajkowski nie kryła swoich wdzięków. Co na to fani? Jedni jak zwykle są zachwyceni, inni kąśliwie komentowali nowe fotki Polki. "Czy to nie jest aby nagość? Instagram jest dość wybiórczy" - komentuje jedna z osób, najwyraźniej sugerując, że gwiazdy w przeciwieństwie do "zwykłych ludzi" nie są banowane za nagość w mediach społecznościowych. "Wypełniasz te usta coraz bardziej!" - krytykuje inny fan. Czy Emily weźmie sobie te uwagi do serca?

Emily Ratajkowski. Kim jest modelka polskiego pochodzenia?

Emily Ratajkowski to jedna z najsławniejszych modelek świata. Zyskała rozgłos, rozbierając się na planie teledysku do piosenki Robina Thicke'a "Blurred Lines", reklamuje też własne kostiumy kąpielowe. Gwiazda nie kryje swoich polskich korzeni, niedawno postanowiła reklamować buty i torebki polskiej firmy CCC. Modelka rozwodzi się po czterech latach od ślubu z Sebastianem Bear-McClardem i dużo plotkowano o tym, że powodem były liczne zdrady producenta. Potem Emily Ratajkowski łączono z Bradem Pittem (59 l.), Petem Davidsonem (29 l.) czy DJ Orazio Rispo (35 l.).

