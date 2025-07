Emmy 2025: gwiazdy, emocje i niespodzianki! Oto wszyscy nominowani

15 lipca 2025 roku poznaliśmy nominowanych do 76. edycji nagród Emmy – jednych z najważniejszych wyróżnień w świecie telewizji. Gala rozdania statuetek, nazywanych często "telewizyjnymi Oscarami", odbędzie się 14 września 2025 roku w Peacock Theater w Los Angeles. W tym roku uwagę przyciąga wyjątkowo silna konkurencja, powrót znanych nazwisk i zaskakujące debiuty.

Zobacz też: Oscary 2025. Relacja na żywo! Kto wygrał?

Hollywood w napięciu! Emmy 2025 zdominowane przez science fiction i dramaty!

Wśród liderów nominacji niekwestionowanym zwycięzcą okazał się drugi sezon serialu science fiction "Rozdzielenie" dostępny na platformie Apple TV+, który zdobył aż 27 nominacji. Produkcja z Adamem Scottem w roli głównej zdobyła uznanie krytyków i widzów dzięki nietuzinkowej fabule oraz znakomitej grze aktorskiej.

Tuż za nim uplasował się "Pingwin", mroczna opowieść osadzona w świecie Batmana, z charyzmatycznym Colinem Farrellem, która zebrała 24 nominacje. Z kolei po 23 wyróżnienia zdobyły: dramatyczny "Biały Lotos" oraz satyryczne "Studio".

W tym roku nie zabrakło też zaskoczeń. Legendarny Harrison Ford otrzymał swoją pierwszą w karierze nominację do Emmy – za rolę w serialu "Terapia bez trzymanki". Aktor, który skończył już 82 lata, został jednym z najstarszych nominowanych w historii tej kategorii. O prestiżową nagrodę powalczy w kategorii najlepszego aktora drugoplanowego w serialu komediowym.

Zobacz też: Oscary 2025. Najgorsze stylizacje z czerwonego dywanu! Jak oni mogli to założyć?

Wśród kobiet o statuetkę dla najlepszej aktorki dramatycznej powalczą m.in. Bella Ramsey ("The Last of Us"), Keri Russell ("Dyplomatka") oraz Britt Lower ("Rozdzielenie"). W kategorii seriali komediowych szansę na triumf ma "The Bear", który już w ubiegłym roku zgarnął wiele nagród, oraz "Abbott Elementary" i wspomniana wcześniej "Terapia bez trzymanki".

Nie zabrakło też uznania dla produkcji limitowanych – "Pingwin", "Potwory: Historia Lyle’a i Erika Menendezów" oraz "Kwestia seksu i śmierci" to tylko niektóre z nominowanych tytułów w tej kategorii.

O tym, kto ostatecznie sięgnie po złotą statuetkę, zdecydują członkowie Akademii Telewizyjnej. Nominacje ogłosili w tym roku aktorzy Brenda Song i Harvey Guillén oraz przewodniczący Akademii, Cris Abrego.

SERIAL DRAMATYCZNY

"Andor"

"Dyplomatka"

"The Last of Us"

"Paradise"

"The Pitt"

"Rozdzielenie"

"Kulawe konie"

"Biały Lotos"

SERIAL KOMEDIOWY

"Misja: Podstawówka"

"The Bear"

"Hacks"

"Nikt tego nie chce"

"Zbrodnie po sąsiedzku"

"Terapia bez trzymanki"

"Studio"

"Co robimy w ukryciu"

SERIAL LIMITOWANY

"Dojrzewanie"

"Czarne lustro"

"Kwestia seksu i śmierci"

"Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów"

"Pingwin"

GŁÓWNA ROLA MĘSKA W SERIALU DRAMATYCZNYM

Sterling K. Brown, "Paradise"

Pedro Pascal, "The Last of Us"

Adam Scott, "Rozdzielenie"

Noah Wyle, "The Pitt"

Gary Oldman, "Kulawe konie"

GŁÓWNA ROLA KOBIECA W SERIALU DRAMATYCZNYM

Kathy Bates, "Matlock"

Sharon Horgan, "Siostry na zabój"

Bella Ramsey,"The Last of Us"

Britt Lower, "Rozdzielenie"

Keri Russell, "Dyplomatka"

GŁÓWNA ROLA MĘSKA W SERIALU KOMEDIOWYM

Adam Brody, "Nikt tego nie chce"

Seth Rogen, "Studio"

Jason Segel, "Terapia bez trzymanki"

Martin Short, "Zbrodnie po sąsiedzku"

Jeremy Allen White, "The Bear"

GŁÓWNA ROLA KOBIECA W SERIALU KOMEDIOWYM

Ayo Edebiri, "The Bear"

Jean Smart, "Hacks"

Uzo Aduba, "Rezydencja"

Kristen Bell, “Nikt tego nie chce"

Quinta Brunson, "Misja: Podstawówka"

GŁÓWNA ROLA MĘSKA W SERIALU LIMITOWANYM ALBO FILMIE TELEWIZYJNYM

Colin Farrell, "Pingwin"

Stephen Graham, "Dojrzewanie"

Jake Gyllenhaal, "Uznany za niewinnego"

Brian Tyree Henry, "Złodziej dragów"

Cooper Koch, "Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów"

GŁÓWNA ROLA KOBIECA W SERIALU LIMITOWANYM ALBO FILMIE TELEWIZYJNYM

Cate Blanchett, "Sprostowanie"

Cristin Milioti, "Pingwin"

Michelle Williams, "Kwestia seksu i śmierci"

Meghann Fahy, "Syreny"

Rashida Jones, "Czarne lustro"

Zobacz też: Oscary 2025. Ewa Drzyzga z dwoma facetami u Eltona Johna! Gwiazda TVN przyćmiła Amerykanki. "Ewciu! Ogień"

Zobacz naszą galerię: Oscary 2024: najpiękniejsze kreacje

Sonda Wolisz oglądać filmy, czy seriale? Filmy Seriale To zależy od nastroju Nie umiem wybrać