Emmy 2026: gwiazdy zaszalały z kreacjami! Tego nie da się zapomnieć

Nagrody Emmy od dekad pozostają jednym z najważniejszych wyróżnień w branży telewizyjnej. Doceniani są nimi nie tylko aktorzy, lecz także scenarzyści, reżyserzy, producenci oraz całe zespoły odpowiedzialne za powstawanie seriali i programów.

Historia statuetek sięga 1949 roku. Pierwsza ceremonia odbyła się 25 stycznia w Hollywood Athletic Club w Los Angeles. Wtedy wręczono zaledwie sześć nagród. Pierwszą osobą, która otrzymała Emmy, była Shirley Dinsdale. Uhonorowano ją w kategorii Outstanding Television Personality. Przez kolejne dekady gala systematycznie się rozrastała, a lista kategorii obejmowała coraz więcej obszarów telewizji. Tegoroczna, 78. edycja Primetime Emmy Awards została rozłożona na trzy dni - 5, 6 i 14 września.

Najważniejsza część wydarzenia odbyła się 14 września 2026 roku w Peacock Theater w kompleksie L.A. LIVE w Los Angeles. Gospodynią ceremonii była Mariska Hargitay. Podczas głównej, telewizyjnej gali rozdano nagrody w 19 kategoriach.

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Jednym z największych zwycięzców tegorocznej gali okazał się „The Pitt”, który zdobył statuetkę dla najlepszego serialu dramatycznego. Wśród produkcji komediowych triumfowała natomiast „Wdowia zatoka”.

To właśnie „Wdowia zatoka” zrobiła szczególne wrażenie podczas głównej części ceremonii, zdobywając aż sześć nagród. Jeśli doliczyć wyróżnienia przyznane podczas wcześniejszych części tegorocznego rozdania, produkcja ma na koncie łącznie 14 statuetek.

Polski akcent na Emmy 2026

Tegoroczna gala miała również polski akcent. W gronie nominowanych znalazła się Karolina Wydra. Aktorka walczyła o nagrodę w kategorii najlepszej aktorki drugoplanowej w serialu dramatycznym za występ w „Jedynej”.

Ostatecznie statuetka nie trafiła jednak do Polki. Emmy w tej kategorii otrzymała Allison Janney za rolę w „Dyplomatce”.

Emmy 2026 – nominowani i zwycięzcy

Najlepszy serial dramatyczny:

„Dyplomatka”

„Pozłacany wiek”

„Paradise”

„The Pitt” – ZWYCIĘZCA

„Kulawe konie”

„Znajomi i sąsiedzi”

Najlepszy serial komediowy:

„Misja: Podstawówka”

„The Bear”

„Margo jest spłukana”

„Nikt tego nie chce”

„Zbrodnie po sąsiedzku”

„Terapia bez trzymanki”

„Wdowia zatoka” – ZWYCIĘZCA

Najlepszy miniserial lub antologia:

„To jej wina”

„Bestia we mnie”

„Awantura”

„Chętni na seks” – ZWYCIĘZCA

„Love Story”

Najlepszy film telewizyjny:

„Niezwykle szlachetne stworzenia” – ZWYCIĘZCA

„Sojusznicy”

„Miss You, Love You”

„Ludzie, których spotykamy na wakacjach”

„Jack Ryan Toma Clancy'ego: Wojna Duchów”

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym:

Sterling K. Brown – „Paradise”

Gary Oldman – „Kulawe konie”

Mark Ruffalo – „Grupa zadaniowa”

Noah Wyle – „The Pitt” – ZWYCIĘZCA

Rufus Sewell – „Dyplomatka”

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym:

Keri Russell – „Dyplomatka”

Rhea Seehorn – „Jedyna” – ZWYCIĘŻCZYNI

Zendaya – „Euphoria”

Chase Infiniti – „Testamenty”

Carrie Coon – „Pozłacany wiek”

Najlepszy aktor w serialu komediowym:

Steve Carell – „Rooster”

Matthew Rhys – „Wdowia zatoka” – ZWYCIĘZCA

Jason Segel – „Terapia bez trzymanki”

Martin Short – „Zbrodnie po sąsiedzku”

Yahya Abdul-Mateen II – „Wonder Man”

Najlepsza aktorka w serialu komediowym:

Elle Fanning – „Margo jest spłukana”

Lisa Kudrow – „Wielki powrót”

Jean Smart – „Hacks” – ZWYCIĘŻCZYNI

Quinta Brunson – „Misja: podstawówka”

Ayo Edebiri – „The Bear”

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym:

Patrick Ball – „The Pitt”

Shawn Hatosy – „The Pitt”

Gerran Howell – „The Pitt”

Billy Crudup – „The Morning Show”

Jack Lowden – „Kulawe konie”

Tom Pelphrey – „Grupa zadaniowa” – ZWYCIĘZCA

Carlos-Manuel Vesga – „Jedyna”

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym:

Taylor Dearden – „The Pitt”

Fiona Dourif – „The Pitt”

Katherine LaNasa – „The Pitt”

Sepideh Moafi – „The Pitt”

Allison Janney – „Dyplomatka” – ZWYCIĘŻCZYNI

Julianne Nicholson – „Paradise”

Karolina Wydra – „Jedyna”

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym:

Paul W. Downs – „Hacks”

Harrison Ford – „Terapia bez trzymanki”

Colman Domingo – „Cztery pory roku”

Nick Offerman – „Margo jest spłukana”

Stephen Root – „Wdowia zatoka” – ZWYCIĘZCA

Michael Urie – „Terapia bez trzymanki”

Tyler James Williams – „Misja: podstawówka”

Najlepszy aktor w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym:

Oscar Isaac – „Awantura”

Matthew Rhys – „Bestia we mnie” – ZWYCIĘZCA

Charlie Hunnam – „Potwór: Historia Eda Geina”

Jason Bateman – „Black Rabbit”Riz Ahmed – „Bait”

Najlepsza aktorka w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym:

Claire Danes – „Bestia we mnie”

Sally Field – „Niezwykle szlachetne stworzenia” – ZWYCIĘŻCZYNI

Carey Mulligan – „Awantura”

Sarah Pidgeon – „Love Story”

Sarah Snook – „To jej wina”

Najlepszy aktor drugoplanowy w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym:

Jason Bateman – „Chętni na seks”

Richard Gadd – „Półbrat”

David Harbour – „Chętni na seks” – ZWYCIĘZCA

Richard Jenkins – „Chętni na seks”

Nick Offerman – „Śmierć od pioruna”

Charles Melton – „Awantura”

Najlepsza aktorka drugoplanowa w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym:

Linda Cardellini – „Chętni na seks” – ZWYCIĘŻCZYNI

Joy Sunday – „Chętni na seks”

Dakota Fanning – „To jej wina”

Laurie Metcalf – „Potwór: Historia Eda Geina”

Youn Yuh-jung – „Awantura”

Constance Zimmer – „Love Story”

Najlepszy gościnny występ aktora w serialu dramatycznym:

Colman Domingo – „Euforia”

Ernest Harden Jr. – „The Pitt” – ZWYCIĘZCA

Jeff Kober – „The Pitt”

Jeff Hiller – „Jedyna”

Jonathan Pryce – „Kulawe konie”

Bradley Whitford – „Dyplomatka”

Najlepszy gościnny występ aktorki w serialu dramatycznym:

Brittany Allen – „The Pitt”

Tal Anderson – „The Pitt”

Tina Ivlev – „The Pitt”

Miriam Shor – „Jedyna”

Merritt Wever – „Pozłacany wiek”

Shailene Woodley – „Paradise” – ZWYCIĘŻCZYNI

Najlepszy gościnny występ aktora w serialu komediowym:

Michael J. Fox – „Terapia bez trzymanki”

Brett Goldstein – „Terapia bez trzymanki”

Hamish Linklater – „Wdowia zatoka”

Christopher McDonald – „Hacks”

Rob Reiner – „The Bear” – ZWYCIĘZCA

Connor Storrie – „Saturday Night Live”

Najlepszy gościnny występ aktorki w serialu komediowym:

Leslie Bibb – „Hacks”

Cherry Jones – „Hacks”

Laurie Metcalf – „Hacks”

Kaitlin Olson – „Hacks”

Lauren Weedman – „Hacks”

Betty Gilpin – „Wdowia zatoka” – ZWYCIĘŻCZYNI

Jamie Lee Curtis – „The Bear”

Stylizacje gwiazd na Emmy 2026 - tego nie da się zapomnieć!

Tego wieczoru uwagę przyciągały nie tylko wyniki. Równie emocjonująco było na czerwonym dywanie, gdzie gwiazdy zaprezentowały swoje najbardziej efektowne stylizacje.

Tegoroczną ceremonię poprowadziła Mariska Hargitay, znana widzom z serialu „Prawo i porządek: Sekcja specjalna”. Dla aktorki był to wyjątkowy czas - podczas wcześniejszej gali Creative Arts Emmy otrzymała już dwie statuetki za dokument „Moja mama Jayne”.

Na czerwonym dywanie pojawiła się plejada gwiazd. Wśród nich znalazły się m.in. Ayo Edebiri, Elle Fanning, Chase Infiniti, Hannah Einbinder i Sarah Pidgeon. Jak zwykle nie zawiodła Zendaya, która po raz kolejny postawiła na spektakularny look przygotowany wspólnie ze stylistą Law Roachem. Aktorka pojawiła się na gali jako nominowana za ostatni sezon „Euforii”.

Emmy od lat są również ważnym wydarzeniem dla świata mody. Historia gali pamięta wiele kreacji, które na długo zapisały się w pamięci – od tiulowej sukni Chanel Sarah Jessiki Parker w 2003 roku, przez charakterystyczną kreację Chloë Sevigny z 2009 roku, aż po stylizację Cindy Crawford z 1992 roku.

Równie wysoko ustawiona była poprzeczka w ubiegłym roku. Jenna Ortega zachwyciła kreacją Givenchy, a Selena Gomez pojawiła się w efektownej, pomidorowoczerwonej sukni Louis Vuitton.

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