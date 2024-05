Zatkało nas po tym, co Katarzyna Dowbor publicznie napisała do synowej Joanny Koroniewskiej. I to w urodziny!

LUNA, a właściwie Aleksandra Wielgomas, reprezentowała Polskę w konkursie Eurowizja 2024. Wybór tej wokalistki wzbudził w sieci ogromne emocje. Wylała się fala krytyki i niezadowolenia, bo wielu ludzi uważało, że dziewczyna sobie nie poradzi, a lepszym wyborem będzie Justyna Steczkowska, będąca tegoroczną faworytką. Jury miało odmienne zdanie i ostatecznie do Malmo w Szwecji poleciała LUNA z utworem "The Tower". I choć poczyniła faktyczne postępy, poprawiła się wokalnie, scenografia była imponująca, to występ nie był idealny i niestety nie trafiliśmy do finału Eurowizji, odpadając w przedbiegach. Aleksandra przekonywała, że nie jest to dla niej porażka, ponieważ sam udział w tak dużym wydarzeniu jest dla niej olbrzymim wyróżnieniem. Łatwo jednak można się było domyślić, że w rzeczywistości artystka na pewno przeżywała to, co ją spotkało, tym bardziej obserwując prawdziwą falę hejtu i wyzwisk w jej stronę, jaka pojawiła się w social mediach. Teraz wyciekły zdjęcia, pokazujące jej prawdziwą reakcję na to wszystko. LUNA zalała się łzami, tego nie pokazały telewizyjne kamery.

Porażające! LUNA zalała się łzami, sprawa jest poważna. Tego nie pokazały telewizyjne kamery

Telewizyjne kamery na Eurowizji nie zawsze pokazują prawdziwe reakcje uczestników, które ci skrzętnie maskują, otwierając się dopiero z dala od fleszów, na przykład w zaciszu garderoby. Teraz LUNA postanowiła ujawnić, jak naprawdę zareagowała na to wszystko, co spotkało ją w związku z konkursem. Sprawa jest poważna, bo nienawiść może doprowadzić człowieka na skraj załamania nerwowego. Nikt nie zasługuje na taki ciężar wyzwisk i krytyki.

- Powinnam pozostawić to już za sobą, czyż nie? (...) Ale wciąż mam tę wersję siebie, z tyłu swojej głowy, cały czas - napisała LUNA po angielsku, cytując słowa piosenki Billie Eilish i opatrując je zapłakanymi zdjęciami z okresu Eurowizji.

Mnóstwo ludzi ruszyło z falą wsparcia w komentarzach, podnosząc Aleksandrę na duchu i dodając jej otuchy. - Przetrwasz to, nie przejmuj się. Bądź silna - czytamy. Dołączamy się do tych życzeń.

