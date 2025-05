Eurowizja 2025: Jakie szanse ma Justyna Steczkowska? Superbonus za awans Polki!

Eurowizja 2025 - kiedy półfinał z Justyną Steczkowską?

Eurowizja 2025 już o krok: dwa półfinały zostały zaplanowane na wtorek 13 maja i czwartek 15 maja. Justyna Steczkowska, która zaprezentuje się z piosenką “Gaja”, zaśpiewa w pierwszym z nich, czyli już dzisiaj! Wielki finał, który wyłoni triumfatorkę lub triumfatora tegorocznych zmagań odbędzie się w sobotę 17 maja. Wszystkie koncerty zaplanowane są na godzinę 21:00.

Eurowizja 2025: promocja Superbet. Zgarnij 200 zł za awans Polski

Eurowizja to emocje związane z muzyką, ale wszyscy, którzy chcą je nieco podbić mogą wziąć udział w promocji Superbet zgarnąć bonus 200 zł za typ na awans Polski do finału. Co należy zrobić, by wziąć w niej udział?

1. Zarejestruj konto w Superbet klikając na powyższy baner

2. W trakcie rejestracji użyj kodu promocyjnego PROMOVIP

3. Zatwierdź wszystkie zgody marketingowe.

4. Dokonaj pierwszego depozytu w historii konta na kwotę minimum 50 zł.

5. Obstaw pierwszy kupon SOLO na awans Polski do finału Eurowizji 2025

6. Kwota kuponu powinna wynieść dokładnie 2 zł.

7. Jeżeli Twój typ okaże się trafiony, otrzymasz 200 zł w bonusie!

8. Bonus zostanie przyznany do 72h po zakończeniu promocji.

Przed skorzystaniem z akcji promocyjnej zapoznaj się z jej regulaminem, dostępnym na stronie bukmachera.

Justyna Steczkowska - Eurowizja 2025. Jakie ma szanse?

Bukmacherzy wystawili już oczywiście kursy na wtorkowy koncert. Justyna Steczkowska może być spokojna, bo jest jedną z faworytek do awansu: kurs na jej sukces i udział w finale to zaledwie 1.15. Choć wyżej stawiane są szanse Albanii, Cypru, Estonii, Holandii, Szwecji, Norwegii i Ukrainy, Steczkowska powinna bez większych kłopotów znaleźć się w czołowej “dziesiątce”.

Justyna Steczkowska powraca na do konkursu Eurowizji po dokładnie 30 latach, co jest rekordem, jeśli chodzi o historię tych koncertów. W 1995 roku zajęła 18. miejsce z piosenką “Sama”, choć jej plany były wówczas bardzo ambitne.

Przypomnijmy, że najlepszym wynikiem Polski na Eurowizji jest 2. lokata Edyty Górniak w 1994 roku z utworem “To nie ja”. Później reprezentanci naszego kraju już nawet nie zbliżyli się do tego wyczynu 22-letniej wówczas Polki.

Eurowizja 2025 - kto wygra finał?

Justyna Steczkowska niemal na pewno zaśpiewa w sobotnim finale Eurowizji, ale szanse na jej końcowe zwycięstwo są oceniane bardzo nisko. Triumf Polki byłby nawet uznany za sensację, bowiem kurs na takie zdarzenie to aż 200.00. Eksperci wskazują, że z wygranej w Bazylei cieszyć się będzie prawdopodobnie Szwecja (kurs: 2.15) lub Austria (3.20). Na kolejnych miejscach są Francja (kurs: 11.00), Belgia (kurs: 15.00) oraz Izrael (kurs: 17.00).

Gdzie oglądać Eurowizję 2025?

Wszystkie koncerty Eurowizji 2025, a więc półfinały (13.05 oraz 15.05) oraz finał (17.05) będzie można zobaczyć na antenie TVP1. Transmisja będzie dostępna również online — na platformie TVP VOD oraz na oficjalnym kanale konkursu na YouTube.

Materiał powstał we współpracy z Better Collective Polska. Zakłady bukmacherskie są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich (18+) i wiążą się z ryzykiem. Operatorzy na stronie posiadają licencję Ministerstwa Finansów. Gra u firm bez licencji jest nielegalna. Graj odpowiedzialnie.

