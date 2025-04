Ewa Kasprzyk wygląda jak brudas! Co się stało z jurorką show "Taniec z Gwiazdami"?!

Ewa Kasprzyk w programie "Taniec z Gwiazdami"

Ewa Kasprzyk przeżywa swoją kolejną młodość. 68-letnia aktorka znana m.in. z roli Barbary Wolański w serii "Kogel-mogel" obecnie zasiada w jury programu "Taniec z Gwiazdami". W roli tej zadebiutowała wiosną 2024. W nowym wyzwaniu Ewa Kasprzyk sprawdziła się do tego stopnia, że produkcja wzięła ją do trzeciej edycji "TzG" z rzędu. Sporo kolorytu do show wprowadziły potyczki słowne aktorki z Iwoną Pavlović. Panie jednak - mimo że tego nie widać - poza kamerami chyba darzą się sympatią. - Bardzo lubię Ewę. Lubię to, że jesteśmy takie charakterne. Nie takie potulne dwa baranki. Lubimy się, ale tam jedna drugą obserwuje - podkreśliła "Czarna Mamba" w rozmowie z portalem Świat Gwiazd. Jednego obu jurorkom odmówić nie można - obie - choć są po 60-tce - zachowują świetną formę fizyczną i zdecydowanie nie wyglądają na swoje lata.

Ewa Kasprzyk wygląda jak brudas. To efekt błotnego zabiegu

Prawdopodobnie pomagają im w tym różne zabiegi. Nie chodzi oczywiście o operacje plastyczne (Ewa Kasprzyk już dawno temu jasno się o nich wypowiedziała). Co innego smarowanie... błotem. Na taki nietypowy zabieg ostatnio zdecydowała się Ewa Kasprzyk. O efekt tej kuracji spytała fanów.

Jest różnica? Wspaniałe błota w Pinatar... Podobno leczą

- napisała na Instagramie jurorka programu "Taniec z Gwiazdami" i pokazała zdjęcie, na którym... wygląda jak brudas. Patrząc na to zdjęcie, wszyscy zastanawiają się, co się stało z Ewą Kasprzyk. No ale czego się nie robi dla lepszego samopoczucia... Na kolejnych slajdach znalazły się fotki aktorki wykonane już po błotnym zabiegu. Internauci są zachwyceni wszystkimi zdjęciami.

Super Pani Ewo wygląda i pięknie; Zawsze piękna; I w czarnym błotku i smokingu jest doskonale; Jest super

- czytamy w komentarzach.

