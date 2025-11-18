Ewa Kasprzyk znów singielką! Niespodziewanie potwierdziła rozstanie z Michałem Kozerskim. Padły mocne słowa o wolności Anna Szubińska Marta Kowalska 13:34 Ewa Kasprzyk w rozmowie z Anną Jurksztowicz pierwszy raz wprost przyznała, że jej związek z Michałem Kozerskim przeszedł do historii. Zrobiła to w typowym dla siebie stylu – bez lukru, bez owijania w bawełnę i z potężną deklaracją o własnej wolności, która szybko stała się viralem. Podziel się Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim! 22 zdjęcia

Ewa Kasprzyk otwarcie o końcu związku: "Jestem do wzięcia"

Choć przez pięć ostatnich lat Ewa Kasprzyk i broker morski Michał Kozerski byli niemal nierozłączni, teraz aktorka sama ogłosiła, że ponownie jest singielką. Jej słowa nie pozostawiły żadnych wątpliwości:

Teraz to w ogóle z nikim się nie zadaję. Jestem do wzięcia od niedawna

– wyznała bezceremonialnie podczas rozmowy z Anną Jurksztowicz. To pierwsze tak bezpośrednie potwierdzenie rozstania. Aktorka nie tylko ujawniła swój aktualny status, ale też dała jasno do zrozumienia, że… dobrze jej z tym:

Przyzwyczajam się znowu do bycia singielką. Jest to bardzo cudowny stan.

O ich związku mówiła cała branża

Związek Ewy Kasprzyk i Michała Kozerskiego był jedną z najgłośniejszych późnych miłości polskiego show-biznesu. Poznali się przypadkiem, a ich relacja rozwijała się dynamicznie i pełna była emocji. Para chętnie pokazywała się razem, podróżowała, pojawiała się na premierach i branżowych imprezach. Aktorka opowiadała, że po rozwodzie nie planowała stałego związku, jednak przy Kozerskim odnalazła spokój i miłość, o której mówią tylko ci, którzy przeżyli już swoje. Potrafiła tęsknić za nim na każdym wyjeździe, a on podkreślał, że ciągle ją odkrywa – nawet po latach.

Nic dziwnego, że fani oczekiwali informacji o ślubie. Sama Kasprzyk żartowała kiedyś, że jest „wieczną narzeczoną”. Teraz wszystko stało się jasne – tego małżeństwa nie będzie.

Aktorka ujawnia, co nie działało: „Gen wolności mam bardzo silny”

W najnowszej rozmowie Kasprzyk przyznała, że jej podejście do życia i związków pozostaje niezmienne.

Ja mojego życia nie podporządkowuję związkom, bo jak wiemy, to jest bardzo kruche. Myślę, że może dlatego moje związki nie wytrzymują.

– powiedziała szczerze. Najmocniejszym fragmentem jej wypowiedzi była jednak deklaracja, która odbiła się szerokim echem:

Gen wolności, niezależności jest we mnie bardzo silny.

To zdanie mówi o niej więcej niż niejeden wywiad. Kasprzyk stawia na dojrzałość, samodzielność i życie na własnych zasadach – nawet jeśli oznacza to rozstanie z partnerem, z którym spędziła pięć lat. Ewa Kasprzyk podkreśla, że znów czuje się dobrze sama ze sobą. Jest aktywna, pracowita, otwarta na nowe wyzwania i – jak zawsze – pełna energii. Czy jej serce jeszcze kiedyś zapuka do kogoś innego? Znając jej naturę, nie można tego wykluczyć. Na razie jednak aktorka cieszy się wolnością.

