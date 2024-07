Ewa Minge już tego nie ukrywa. Wielka gwiazda wszystko potwierdziła

Ewa Minge to jedna z tych polskich gwiazd, która nie zamyka się tylko i wyłącznie na jedną dziedzinę sztuki. Projektantka tworzy ubrania, dodatki, meble, maluje obrazy, a od jakiegoś czasu pisze także książki. W 2015 roku premierę miała jej publikacja autobiograficzna "Życie to bajka", z kolei w 2022 roku wydała debiutancką powieść "Gra w ludzi". Niedawno do tej listy doszła nowa - "Agencja". W rozmowie z "Super Expressem" wyjawiła, jakie tematy porusza oraz czy zamierza ją zekranizować.

Ewa Minge szykuje ekranizację swojej książki

W rozmowie z "Super Expressem" Ewa Minge wyjawiła, o czym jest jej najnowsza książka. Okazuje się, że porusza bardzo aktualne, ale i niebezpieczne tematy. Projektantka rozprawia w niej o tym, jak wygląda praca luksusowych pań do towarzystwa. W trakcie wywiadu zapytaliśmy, czy Minge nie boi się rozprawiać na tego typu tematy.

"Nie boję się, bo ja opisuję mechanizmy, które są powszechnie znane. Bardziej je przybliżam, pokazuję, jak to się odbywa. Główna bohaterka mojej książki "Agencja" jest kobietą dzisiaj bardzo dojrzałą, która mi tę historię opowiedziała, po tym, jak ukazała się "Gra w ludzi" i w zasadzie myślałam, że to jest jakiś fejk, że to ktoś sobie jakieś żarty ze mnie robi. Napisała do mnie na social mediach i to było jakieś takie fejkowe konto. No ale byłam bardzo ciekawa, drążyłam temat, przeprowadziłam swoje "śledztwo" i doszło do spotkania poza granicami Polski, ponieważ osoba ta nie mieszka teraz w Polsce. Powiedziała mi o tych mechanizmach, opowiedziała mi o tym, że sama popełniła masę błędów w swoim życiu" - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" Ewa Minge.

Artystka w trakcie wywiadu wyjawiła też czy kiedykolwiek zastanawiała się nad tym, by przygotować ekranizację swojej najnowszej książki. Ewa Minge powiedziała nam, że owszem. Na razie gwiazda nie ma jednak zbyt dużo czasu, by zająć się tym samodzielnie i zostawiła tę kwestię wydawnictwu.

"Mówiąc szczerze, to myślałam i myślę cały czas o tym i mam nadzieję, że do tego dojdzie. Natomiast nie ukrywam, że na ten moment zostawiłam temat wydawnictwu i to właśnie wydawnictwo gdzieś tam prowadzi różnego rodzaju rozmowy. Ja jestem kobieta orkiestra, jak na pytania, kto pisze za mnie książki, to ja mówię - zróbmy zawody, usiądźmy sobie i niech ktoś rzuci temat i da mi godzinę i ja napiszę i on to przeczyta. Ci, którzy czytają mój Instagram, doskonale wiedzą, że ja piszę sama, więc potrzebuję tego czasu na pisanie książek, potrzebuję tego czasu na malowanie obrazów, potrzebuję czasu na rozbudowywanie mojej marki modowej, na nowe projekty, które robimy, na to, że w przyszłym roku wiosną w Mediolanie będziemy robili wielką wystawę, nie tylko moich dzieł sztuki, ale też produktów opartych na sztuce" - powiedziała w rozmowie z nami Ewa Minge.

