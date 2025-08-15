Ewa Minge o kreacji Marty Nawrockiej: "Dała sobie przestrzeń do kobiecości!". Zwróciła uwagę na odważne wycięcia w spodniach!

Marta Nawrocka na obchodach Święta Wojska Polskiego

15 sierpnia Marta Nawrocka pojawiła się na obchodach Święta Wojska Polskiego i znów wszystkie oczy były skupione na niej. Żona prezydenta na tę okazję wybrała jasny komplet - spodnie z szwem z przodu i zapiętą pod szyję marynarkę z rękawem trzy-czwarte. Całość uzupełnił pasek w tym samym kolorze, który nadał sylwetce kobiecości i podkreślił talię.

Do garnituru Marta Nawrocka dobrała skromne kolczyki, bransoletkę i ziemne buty na szpilce. Postanowiliśmy zapytać polską projektantkę mody, Ewę Minge, co sądzi o stylizacji żony prezydenta RP? Ikona mody nie ma wątpliwości: ta kreacja to strzał w dziesiątkę!

- W mojej ocenie prezydentowa ogólnie poszła w taki kierunek bardzo architektoniczny. To widać po jej ostatnich stylizacjach, począwszy od zaprzysiężenia. To jest bardzo dobry kierunek, bo to jest absolutnie w top trendach w tej chwili w modzie. A przede wszystkim to jest coś, co pojawia się w modzie na następny sezon. Na pewno gorącym trendem są spodnie, które mają rozporki - to jest coś co na ten i przyszły sezon. Cięcia, rozcięcia w spodniach są bardzo modne. Do tego bardzo fajnie dobrana szpilka. Brawo za kolor zestawu i butów.

- powiedziała w rozmowie z nami Ewa Minge. Odniosła się też do, w jej ocenie, doskonałej figury Marty Nawrockiej.

- Fajnie, że stójka (przy szyi - przyp. red.) jest tym razem w takim miejscu, w jakim powinna być i nie jest taka wysoka, nie przytłacza pierwsze damy. Trzeba przyznać, że pani Marta Nawrocka ma doskonałą figurę do tego, żeby nosić różnego rodzaju stylizacje. W tym przypadku ta stylizacja jest bardzo fajna, a to co mnie ujęło - że konstrukcyjnie jest w zasadzie bez zarzutu. To wszystko zapowiada całkiem niezły kierunek. Musimy pamiętać, że to jest o tyle trudne, że mamy upał. Naprawdę gorące lato, stąd i ten rękaw 3/4 i rozcięcia w spodniach - z pewnością pomagają przetrwać w tych sytuacjach reprezentacyjnych. Musimy pamiętać o tym, że w dyplomacji, co prawda zdania są podzielone, ale jednak przesuwamy się w kierunku, żeby jednak ramiona były zakryte nawet w taką pogodę.

Ewa Minge ocenia styl Marty Nawrockiej. Znów padły słowa o Melanii Trump!

Ewa Minge odniosła się też do tego, czy kreacja Marty Nawrockiej na Święcie Wojska Polskiego spełniała standardy dyplomatyczne. Projektantka posłużyła się przykładem... Melanii Trump. Już wcześniej Nawrocka była porównywana do żony Donalda Trumpa... Oto co Ewa Minge powiedziała w rozmowie z "Super Expressem":

- Jedną z pierwszych osób które pokazywały odkryte ramiona była Melania Trump, ale tu jednak mówimy o amerykańskiej pierwszej damie. Tam te zasady bywały dużo częściej łamane. A u nas - święto wymagało ubrania tzw. "pod szyję" i tak pani Marta się ubrała, dając sobie też przy tym przestrzeń do kobiecości. Jest dobrze, jest bardzo dobrze!

Galerię ze stylizacją Marty Nawrockiej z obchodów Święta Wojska Polskiego znajdziecie pod tekstem.

