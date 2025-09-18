Ale jej się dostało! Ewa Minge wprost o odważnej sukience żony Trumpa. Minge ostro podsumowała strój Melanii

Donald Trump i Melania zostali powitani w Londynie przez króla Karola III i jego małżonkę ciepło i przyjaźnie. Oczywiście wszystko musiało odbyć się zgodnie z etykietą, zresztą mowa nie tylko o samym przywitaniu prezydenta Stanów Zjednoczonych. W otoczeniu rodziny królewskiej dobre maniery są ważne zawsze i wszędzie, co Trump zdaje się momentami ignorować, na przykład klepiąc króla po plecach, jak to ma w zwyczaju robić podczas spotkań z politykami.

Zasady, których należy bacznie przestrzegać, dotyczą i zachowania, i strojów. Niestety, w ostatniej kwestii wyraźnie nie popisała się Melania Trump, która na uroczysty bankiet do króla przybyła ubrana w wyrazistą, żółtą sukienkę. Kreacja co prawda sięgała do ziemi i zakrywała ręce, ale odsłaniała i ramiona, i dekolt, i szyję. Czy to wpadka? Spytaliśmy Ewę Minge.

Zobacz także: Trumpowie na królewskim balu! Melania przyćmiła nawet królową

Ewa Minge ostro o sukni żony prezydenta USA. Melanii mocno się dostało!

Melania jest wysoką, smukłą, piękną kobietą. Za młodu robiła karierę jako modelka, a teraz, jako żona prezydenta Stanów Zjednoczonych, błyszczy u jego boku. Niestety, tym razem jej stroju nie można pochwalić.

Ewa Minge, którą spytaliśmy o ocenę stylizacji Melanii, wyraziła się jasno:

Strój Melanii absolutnie wykracza poza przyjętą etykietę, jaka dotyczy wizyty u pary królewskiej. Zasady są jasne. Strój powinien być skromny, z niewielkim dekoltem i zakrytymi ramionami. To są twarde zasady.

Zobacz także: Nie tylko styl, ale manifest. Melania Trump strojem wysyła polityczne komunikaty

Melania nie po raz pierwszy pokazała, że wykracza poza etykietę. Wyeksponowanie biustu w takiej formie nie jest dopuszczalne w tej sytuacji. Sukienki bez rękawów są uznawane za niewłaściwe, a co dopiero takie zestawienie, gdzie praktycznie mamy odkrytą całą górną część ciała - dodała projektantka w rozmowie z "Super Expressem".

A to nie koniec! Trump sięgnęła po kreację z domu mody Caroliny Herrery, która nie dość, że nie pasowała do okazji i miejsca, to jeszcze zupełnie nie podkreślała jej atutów:

Kolor mało twarzowy, przecięcie w talii i pas także niezbyt przemyślane. Wszystko to razem spowodowało, że sylwetka tej pięknej kobiety wydaje się ciężka, zwalista i niestety jest absolutnie poza protokołem dyplomatycznym.

Minge nie jest odosobniona w swojej opinii. Słowa krytyki posypały się również w Wielkiej Brytanii i USA. A mogło być pięknie!

Zobacz także: Ewa Minge połamała żebra! "To nie jest chwyt marketingowy, to już jest walka o życie". Tak trenuje do "Tańca z Gwiazdami"

Zobacz więcej zdjęć. Milczała przez lata. Teraz Melania Trump mówi o intymnych zdjęciach w sieci

Pierwsza wizyta Karola Nawrockiego w USA. Prezydent Polski spotka się z Donaldem Trumpem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.