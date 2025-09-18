Trumpowie na królewskim balu! Melania przyćmiła nawet królową

Donald Trump niejednokrotnie powtarzał, że Wielka Brytania ma dla niego szczególne znaczenie, dlatego jego wizyta na Wyspach zawsze wzbudza ogromne emocje. Tym razem wraz z Melanią pojawił się 17 września 2025 roku na zaproszenie króla Karola III. Na początek spotkali się w ogrodach Walled Garden, gdzie powitali ich następcy tronu, książę William i księżna Kate.

Podczas spotkania w ogrodach Walled Garden uwagę gości i fotoreporterów przyciągnęły przede wszystkim stylizacje obu pań. Księżna Kate zaprezentowała się w eleganckim bordowym płaszczu, który idealnie podkreślał jej smukłą sylwetkę, a całość uzupełniał klasyczny toczek w tym samym odcieniu. Z kolei Melania Trump postawiła na wyrazisty, nieco bardziej nowoczesny zestaw - czarny, perfekcyjnie skrojony kostium oraz fioletowy kapelusz z szerokim rondem. Obie kreacje zrobiły ogromne wrażenie, pokazując różne podejścia do królewskiej elegancji.

Zobacz też: Stylizacje Melanii Trump jako pierwszej damy. Te ubrania są warte fortunę

Donald Trump i Melania Trump w Wielkiej Brytanii

Wieczorem para prezydencka pojawiła się na oficjalnym bankiecie w zamku w Windsorze. Na salony weszli wspólnie z Karolem III i królową Camillą, co podkreślało rangę wydarzenia. Był to jeden z tych momentów, kiedy dyplomacja spotyka się z królewskim blichtrem - uroczysta oprawa, setki zaproszonych gości i przepych, z którego słynie brytyjska monarchia.

Melania Trump tradycyjnie postawiła na klasyczną elegancję. Miała na sobie długą suknię z szerokim, paskiem w talii. Stylizację dopełniały kolczyki wysadzane kamieniami, które pięknie odbijały światło reflektorów. Pierwsza dama pozowała obok królowej Camilli, która wybrała kobaltową kreację o prostym kroju z rozszerzanymi rękawami. Całość dopełniały perły i tiara - symbol królewskiego majestatu.

Zobacz też: Melania Trump NAGO - tej sesji jej nie zapomną!

Zobacz naszą galerię: Donald Trump przybył do Wielkiej Brytanii

Sonda Interesujesz się modą? tak nie