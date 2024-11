Co tam się zadziało?! Lena Góra tak wyszła na czerwony dywan. Sukienka ledwo się na niej trzymała, światła fleszy wszystko ujawniły

Za nami kolejny odcinek "Nasz nowy dom", jak się jednak okazuje, nie wszystkim przypadł on do gustu. Program Elżbiety Romanowskiej zalała fala krytycznych komentarzy. Internauci byli bardzo wzburzeni po emisji tego odcinka. Sprawdźcie, o co poszło.

Fani programu "Nasz nowy dom" oburzeni. Piszą o patologii

W najnowszym odcinku "Nasz nowy dom" ekipa Eli Romanowskiej pomogła pięcioosobowej rodzinie: Karolina i Michał wychowują dwóch synów, Piotra i Pawła, a od niedawna mieszkają też z matką kobiety, panią Anną.

Warunki, w których mieszkali nie należały do dobrych - nie było łazienki i kanalizacji. Ekipa "Naszego nowego domu" wszystko wyremontowała i sprawiła, że obecnie dom prezentuje się rewelacyjnie.

Dom znajdujący się w Ostrołęce pod Radomiem oraz rodzina, która w nim mieszka wywołała ogromne emocje wśród internautów. Okazuje się, że rodzina utrzymuje się głównie z zasiłków, a także dorywczych prac 38-letniego mężczyzny. Pan Michał wyremontował dwa pokoje, ale po wypadku przerwał te prace.

To tłumaczenie nie spodobało się fanom programu. W sieci zawrzało i pojawiła się masa komentarzy na oficjalnych profilach "Naszego nowego domu". Fani show nie przebierali w słowach.

Ciekawe, czy będą dbać o ten dom i z czego go utrzymają. Trzy dorosłe osoby, a żadna z nich nie podjęła pracy (że dojazd do pracy trudny, to słaba wymówka) i żyją z 800+ i zasiłków z MOPSU Ciekawa jestem jakie są kryteria wyboru, której rodzinie pomóc. 3 dorosłe osoby i nikt nie pracuje? Naprawdę jest dużo więcej samotnych matek lub babć wychowujących dzieci, którym można by było pomóc Coraz bardziej nie rozumiem weryfikacji osób do programu. Albo promocja patologii, albo cwaniactwa i roszczeniowości, albo totalnego lenistwa - pisali wyraźnie oburzeni fani programu Polsatu.

