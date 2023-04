Fanka zaatakowała Michała Szpaka! "Jak mam wytłumaczyć to dziecku?!"

Michał Szpak ubrał się po kobiecemu. Fanka oburzona! "Jak wytłumaczyć dziecku, że to jest facet, a nie kobieta?"

Michał Szpak pojawił się w polskim showbiznesie dwanaście lat temu. Zaśpiewał na castingu do programu "X Factor" i od razu zrobiło się o nim głośno. Kolorowe stroje, androgyniczny wizerunek, długie loki... Jedni byli zachwyceni, inni zgorszeni do głębi. Jak się okazuje, tak jest po dziś dzień. Chociaż Michał Szpak od lat działa w polskim showbiznesie, jeszcze nie wszyscy przyzwyczaili się do jego charakterystycznej stylówki. Byli tacy, którzy oburzyli się strojem wybranym przez Szpaka na pokazywany w Polsacie koncert zorganizowany z okazji stulecia Disneya. "Jak można się tak na koncert dla dzieci pomalować i ubrać w świecące ciuchy? Moja wnuczka się pyta, dlaczego ten pan się ubrał w błyszczącą sukienkę, nie mógł się normalnie ubrać jak inni artyści? Facet to nie parada równości, tylko koncert dla dzieci i panują tam pewne kanony, do których powinien się pan dostosować. Jak wytłumaczyć dziecku, że to jest facet, a nie kobieta?" - napisała bez ogródek zbulwersowana fanka.

Szpak do fanki: "Istnieją ludzie kolorowi i, że nie musi być betonem, kiedy dorośnie"

Wokalista odpowiedział tak, że aż jej w pięty poszło. "To już pani rola, by wytłumaczyć dziecku, że istnieją ludzie kolorowi i, że nie musi być betonem, kiedy dorośnie. Może chodzić w cekinach, falbanach i piórach jeśli najdzie ją/jego taka ochota. "Miłość rośnie wokół nas"" - napisał Michał Szpak, nawiązując do piosenki z disneyowskiego "Króla lwa" i błyskawicznie zyskując mnóstwo lajków.

