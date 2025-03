Potężny zgrzyt w "Farmie 4". Bandi miał łatwiej od rywali?! "To się wiedziało"

"Farma 4" finał. Bandi zgarnął 100 tys. złotych

Program "Farma 4" trzymał w napięciu do samego końca. Wielu widzów było zawiedzionych odpadnięciem charyzmatycznej Danki, która potrafiła do pionu postawić kolegę, mówiąc, że ten.. "nie ma jaj". Finał jednak - nawet bez Danki - okazał się świetnym widowiskiem. Ostatecznie czwartą edycję show "Farma" wygrał "góral "Bandi", czyli Bronisław Bandyk. Na gorąco - tuż po ostatnim odcinku programu Polsatu - zdradził nam, na co przeznaczy wygraną (100 tys. złotych). Część pieniędzy pójdzie na krowę. Co z resztą pieniędzy?

No wiadomo, jak ludzie przyjadą, to trzeba ich jakoś ugościć, doinwestować agroturystykę, żeby było lepiej. To jest naprawdę duża suma, ale jak przyjdzie coś zrobić, to okazuje się, że wcale nie jest tak dużo. No ale fajne pieniądze, nie ma co mówić

- podkreślił zwycięzca "Farmy". A propos wspomnianej agroturystyki, którą prowadzi popularny "Bandi", pojawił się pewien potężny zgrzyt. Zwróciła na to uwagę dziennikarka "SE" Iwona Janczewska w rozmowie z Bronisławem Bandykiem.

Przytoczyła ona opinie, według których "Bandi" miał mieć łatwiej w programie "Farma" właśnie dlatego, że prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Zwycięzca czwartej edycji show telewizji Polsat ze spokojem odniósł się do tego typu zarzutów.

My prowadzimy gospodarstwo agroturystyczne, a różnica pomiędzy gospodarstwem agroturystycznym a gospodarstwem rolnym ma duże znaczenie

- podkreślił Bronisław Bandyk. Nasza dziennikarka jednak przytomnie zauważyła, że "Bandi" ze zwierzętami ma styczność. W jego gospodarstwie znajdują się przecież konie. Zwycięzca programu "Farma 4" tego nie ukrywa. Mało tego, zdradził także, że w młodości w jego domu były również inne zwierzęta!

Za dziecka miałem do czynienia ze zwierzętami. Krowa zawsze była w chałupie, czy tam koń, czy jakieś ciele, świniak. To się zawsze robiło koło tego, to się oporządkowało, to się wiedziało

- mówił "Bandi". Z drugiej strony jednak -jak zauważył - odstawał od innych uczestników show telewizji Polsat wiekiem. Przypomnijmy, że Bronisław Bandyk ma 57 lat. - Nie jest to pierwsza młodość - ocenił. Patrząc na jego formę jerdnak, jesteśmy przekonani, że pozazdrościłby mu jej niejeden trzydziestolatek.

