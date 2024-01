Filip Antonowicz zachwycony nową pracą i Dowbor!

Wielki powrót Katarzyny Dowbor do TVP

Telewizja jest instytucją nieprzewidywalną, a w przypadku telewizyjnych transferów doskonale sprawdza się, przysłowie, że „nigdy nie mów nigdy”. Wydawałoby się, że Katarzyna Dowbor, która prawie 11 lat temu po trzydziestu latach pracy opuściła mury Telewizji Polskiej już nigdy tam nie wróci. Gwiazda znakomicie odnalazła się jako prezenterka w innych stacjach, ale jak widać los bywa przewrotny i była prowadząca „Nasz nowy dom” po głośnym rozstaniu z Polsatem, znalazła azyl w „Pytaniu na śniadanie”. Legendarnej prezenterce na wizji towarzyszy sympatyczny Filip Antonowicz, znany i lubiany dziennikarz Radia Eska.

Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz - zaskakujący duet w śniadaniówce

Para ma za sobą całkiem udany debiut prezenterski, choć z pewnością minie jeszcze trochę czasu zanim się dotrą. Pierwszy poranny program na żywo poprowadzili w piątek. Poszło im znakomicie! Antonowicz jest zachwycony współpracą z Kasią oraz całą ekipą śniadaniówki. - To dla mnie duże przeżycie, nie tylko dlatego, że pracuję z Kasią, bo to jest legenda i prawdziwa profesjonalistka, z którą pracuje się świetnie, ale chciałbym zaznaczyć, że „Pytanie na śniadanie” to cały team i jedna drużyna – powiedział „Super Expressowi” zapracowany Filip, który nie ukrywa, że program nieco wywrócił jego życie do góry nogami.

Katarzyna Dowbor po 10 latach żegna się z programem "Nasz nowy dom"