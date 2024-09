Filip Bobek ma poważny problem przed kolejnym występem w "Tańcu z Gwiazdami"

Hanna Żudziewicz zdradza kulisy przygotowań do drugiego odcinka "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"

Jak wyznała Hanna Żudziewicz w rozmowie z "Super Expressem", aktorstwo Filipa Bobka nie zawsze jest jego atutem na parkiecie. Przed parą stoi kolejne wyzwanie w "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" – paso doble, taniec, który wymaga niezwykłej precyzji, dynamiki i emocji.

To taniec, który wymaga dużo sprawności, energii, ale też trzeba go zagrać i oddać emocje. Najtrudniejsze jest to, że Filip ma umiejętności aktorskie, których nikt mu tutaj nie ujmuje, ale teraz trzeba je pokazać, robiąc figury techniczne tak, jak ja chcę. I to jest najtrudniejsze – mówi nam Żudziewicz, podkreślając, że choreografia paso doble wymaga idealnej synchronizacji między techniką a emocjami.

Filip Bobek tuż przed występem: "Muszę znaleźć swój klucz"

Filip Bobek nie ukrywa, że przygotowania do drugiego odcinka "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" nie są łatwe.

Nasz utwór jest dość charakterystyczny i bardzo intensywny. Po 20 sekundach zaczyna być wyjątkowo szybki i tak już jest do końca. Pokazanie, wyciągnięcie tych wszystkich emocji w tej całości jest rzeczywiście niełatwe. Muszę znaleźć jakiś taki swój klucz na to - mówi nam zmartwiony Filip Bobek.

Czy Filipowi uda się znaleźć balans między aktorstwem a techniką taneczną? O tym przekonamy się w drugim odcinku "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", który z pewnością dostarczy widzom wielu emocji. Emisja programu w niedzielę o godzinie 19:55 na antenie Polsatu.

