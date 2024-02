Tak dziś wygląda i żyje Kamila Łapicka. Wdowa po Andrzeju Łapickim wyjechała z Polski i jest nie do poznania

Co się stało?

Wnuczka Franciszka Pieczki zrobi film o dziadku. Alicja chciałaby, by zagrał go aktor "Barw szczęścia"

Przez kultowe "Pytanie na śniadanie" przeszedł prawdziwy wiatr zmian! Z programem pożegnały się już takie gwiazdy jak: Anna Popek, Małgorzata Opczkowska, Ida Nowakowska czy Tomasz Wolny. Ich miejsce zajmują nowi prowadzący! Nową parą prowadzących zostali Robert Stockinger i Joanna Górska oraz Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz. W weekend mają dołączyć do nich Beata Tadla i Tomasz Tylicki. Były gwiazdor TVN, Filip Chajzer przyznał, że nie podobają mu się zwolnienia w "Pytaniu na Śniadanie". Wyjątkowo szkoda jest mu Małgorzaty Tomaszewskiej.

Filip Chajzer grzmi po zwolnieniu Małgorzaty Tomaszewskiej! "To jest skandal"

Zwolnienia na Woronicza cały czas rozgrzewają do czerwoności opinię publiczności. Wyjątkowo kontrowersyjne było zwolnienie Małgorzaty Tomaszewskiej, która lada moment powita na świecie swoje drugie dziecko. Głos w sprawie jej zwolnienia zabrał Filip Chajzer. Prezenter nie gryzł się w język. Mówi wprost o skandalu!

- To jest skandal. To jest tak wspaniała dziewczyna. Ja jak ją widziałem w "Pytaniu na Śniadanie", to się rozpływałem jak kulka lodu waniliowego na szarlotce. Miód i maliny - mówił "Faktowi".

Zobacz poniższą galerię: