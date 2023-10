Filip Chajzer i Leszek Klimas pokazali dzieciom w Starachowicach, jak mogą o siebie zadbać. To kolejny etap akcji "Poruszamy Polskę"

I to jest konkret!

Młodzież oczekiwała na gości już na szkolnym parkingu i przygotowała także szereg niespodzianek. Powitali gości gromkimi brawami, następnie jedna z uczennic zagrała na pianinie przygotowany wcześniej utwór oraz wykonała specjalny taniec. Leszek Klimas, mistrz świata sylwetki atletycznej 2019, oraz twórca metody Efektu Klimasa, podzielił się z młodzieżą swoją historią do sukcesu, dając olbrzymią dawkę motywacji i pokazując, że wszystko jest w naszych rękach.

Dietetyczki Efektu Klimasa obrazowo pokazały, jak dużo cukru zawierają ulubione przekąski dzieci. Zwróciły uwagę na składy produktów i dały rady, czego się wystrzegać. Poruszone zostały także ważne tematy, takie jak napoje energetyczne, aktywność ruchowa czy wspólne posiłki z rodziną przy jednym stole. Do wykładu dołączył także rzemieślniczy piekarz, który przygotował nieprzetworzone, bez dodatku cukru mini drożdżówki, a także dał dzieciom wskazówki, jakiego pieczywa nie kupować.

Po dużej dawce wiedzy młodzież udała się na wspólny trening na świeżym powietrzu. Pogoda, mimo że październik, była cudowna. Dzieci ze SP nr 12 przygotowały specjalny układ choreograficzny dla swoich gości. Wspólny taniec w wykonaniu 500 dzieci wzruszył zgromadzonych. Po tańcu Leszek Klimas rozpoczął wspólny trening, w którym uczestniczyła aktywnie także kadra nauczycieli, jak i dyrekcja. Dzieci poczęstowały się specjalnymi drożdżówkami z wyjątkowym składem. Posilili się także napojem z koncentratów Klimasa, które są słodkie, a równocześnie nie szkodzą zdrowiu, a także otrzymali małe prezenty od patrona akcji - Kurczaka Sielskiego, słynącego z chowu bez antybiotyków.

Wspólny czas trwał jeszcze długo - zdjęcia, autografy, wspólny obiad z kadrą pochodzący ze szkolnej stołówki.

Akcja "Poruszamy Polskę"

"Polskie nastolatki tyją najszybciej w Europie i czas najwyższy ten proces zatrzymać" - czytamy w informacji na temat akcji "Poruszamy Polskę". To działania, które zespół ekspertów Leszka Klimasa zaplanował po to, by przekazać młodym osobom, jak realnie powinny się dziś odżywiać oraz ruszać. Chcą uświadamiać dzieci i młodzież w temacie współczesnych zagrożeń, jak również konsekwencji zdrowotnych szkodliwych nawyków żywieniowych.