Znany dziennikarz Filip Chajzer po raz kolejny pokazał, że nie opuszcza go poczucie humoru nawet w trudnych sytuacjach. Tym razem poinformował swoich obserwatorów o poważnym wypadku, któremu uległ, jadąc motocyklem. Mimo wszystko jego relacja pełna jest wdzięczności i serdeczności wobec ludzi, którzy okazali mu pomoc w najtrudniejszym momencie.

Do wypadku doszło 1 czerwca, a Filip Chajzer natychmiast trafił pod opiekę służb ratowniczych. Jak sam relacjonuje, pierwsze chwile po zdarzeniu były dla niego szokujące, ale zaraz potem poczuł ogromną wdzięczność dla ludzi, którzy z pełnym zaangażowaniem ruszyli mu na ratunek. Na zdjęciu, które opublikował, pozuje z ratownikiem medycznym – Szymonem Hajzlerem. Zbieżność nazwisk z popularnym dziennikarzem nie przeszła bez echa.

Podobno wdzięczność to uczucie o najwyższej wibracji z całej palety ludzkich uczuć. Chcę wyrazić wdzięczność ludziom, którzy uczestniczyli w akcji ratowniczej zaraz po wypadku na motocyklu, który wczoraj miałem. Dziękuję za Waszą pracę i oddanie. Na zdjęciu ze mną ratownik medyczny - Szymon Hajzler. Tak serio nazywa się HAJZLER. Pan Szymon myślał, że to ukryta kamera, bo przez zbieżność nazwisk mówią na niego w pracy… Zygmunt. Kiedy okazało się, że to nie żart poprosił mnie o zdjęcie dla żony, bo jak przyznał - „w życiu mi nie uwierzy”. Droga żono - masz wspaniałego męża. Facet dał z siebie wszystko. Dziękuję SOR w Skarżysku. Mimo przebudowy oddziału serce włożone w pracę i to, z jaką troską zajmujecie się tam pacjentami jest ujmujące - czytamy we wpisie Chajzera.