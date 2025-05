Wszyscy wiedzą, że Zygmunt Chajzer jest ojcem Filipa. Prezenter ma też dwie córki z różnymi kobietami!

Filip Chajzer nie jest jedynym dzieckiem Zygmunta

Zygmunt Chajzer 1 maja obchodzi urodziny. W tym roku słynny prezenter skończył 71 lat. Upływającego czasu jednak po nim nie widać. Gwiazdor telewizji jest w znakomitej formie. Chyba jedyne, co go może niepokoić, to zachowanie jego syna - Filipa Chazjera. Celebryta znany jest z różnych kontrowersyjnych zachowań i pomysłów. Ostatnio jednak syn Zygmunta Chajzera zbliżył się do Boga. Niedawno zdradził, że regularnie odwiedza warszawską Świątynię Opatrzności Bożej. To jednak nie wszystko. Filip Chajzer wybrał się także na Jasną Górę i przywiózł stamtąd kopię Cudownego Obrazu Matki Boskiej. Mało kto wie, ze Filip nie jest jedynym dzieckiem prezentera. Zygmunt Chajzer ma bowiem też dwie córki, które żyją z dala od błysku fleszy.

Zygmunt Chajzer córki: Weronika i Karolina

Najmłodszym dzieckiem Zygmunta Chajzera jest Weronika, rodzona siostra Filipa. Kobieta jest młodsza od brata o sześć lat. Prezenter kiedyś opowiadał o córce w rozmowie z portalem Newseria Lifestyle.

Chajzer Zygmunt po raz pierwszy szczerze o synu. Nie mógł dłużej milczeć

Weronika w ogóle nie ma pomysłów dotyczących kariery medialnej. Jest cicha, skromna, małomówna, w przeciwieństwie do mnie i Filipa. Ma charakter mamy, tzn. trzyma się od mediów z daleka, jak musi coś zrobić i pokazać się, to w towarzystwie taty czy brata. Jest wysoka, wyższa ode mnie dobre 2-3 cm, szczupła, piękna. Gdyby chciała być prezenterką, to dlaczego nie. Ale na razie nie chce

- podkreślił Zygmunt Chajzer, który ma jeszcze jedną córkę - urodzoną w 1977 roku Karolinę. Jest ona owocem związku dziennikarza z pierwszą żoną. O najstarszym dziecku Zygmunta Chajzera wiadomo jeszcze mniej niż o Weronice. Wiadomo, że mieszka z daleka od Polski i ma swoją córkę.

Wnuczka mieszka w Szwecji. To córka mojej najstarszej córki Karoliny, która jest tam już od wielu lat. Ewa Matylda to cudowne dziecko. Jest dziewczynką bardzo otwartą, uśmiechniętą i radosną. Szkoda tylko, ze nie możemy widywać się tak często

- ubolewał Zygmunt Chajzer w rozmowie z portalem poradnik.pl

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Zygmunta Chajzera z synem Filipem i córką Weroniką

Sonda Wolisz Zygmunta Chajzera czy Filipa? Zygmunta Filipa Lubię obu Nie lubię żadnego