Filip Chajzer nie ma dobrych relacji z ojcem? Poirytowany gwiazdor odpowiada

Filip Chajzer ma trudne relacje z ojcem?

Ostatnie miesiące zdecydowanie nie są łaskawe dla Filipa Chajzera (39 l.). Wiele osób na jego miejscu z pewnością zrobiłby sobie przerwę do publicznej działalności. Jednak dziennikarz nie daje o sobie zapomnieć. Gdy w maju portal Goniec.pl opisał problemy w jego fundacji, dziennikarz opublikował emocjonalne oświadczenie. Odniósł się w nim do zarzutów. Krótko napomknął również o relacji z ojcem, Zygmuntem Chajzerem.

Filip wyznał, że w kraju trzyma go już tylko... mama. "Co mnie tu trzyma? Mama. Matka mojego dziecka i tak ogranicza mój kontakt z synem. Relacja z ojcem też nie jest łatwa. Mam dosyć. Polskiej zimy też" - napisał. Jego słowa zaskoczyły wielu. Fani rodzinnego duetu byli przekonani, że doskonale się ze sobą dogadują.

W rozmowie z ShowNews Zygmunt Chajzer przyznał, że czasem się posprzeczają z synem, jak to w rodzinie. Nie chciał jednak rozwodzić się na ten temat. Przyznał za to, że były gwiazdor TVN ma sporo problemów. "Filip jest trochę emocjonalny, rozbiegany, a problemów mu nie brakuje. Działa za bardzo impulsywnie, żywiołowo" - stwierdził.

Filip Chajzer: "Nazywam się Filip Chajzer, a Filip nie równa się Zygmunt"

Niedawno mówiło się, że Filip Chajzer pomieszkuje w willi swojego ojca. Potwierdził to sam Chajzer senior. Osoba z otoczenia rodziny Chajzerów w rozmowie z portalem Show News stwierdziła, że Zygmunt stracił cierpliwość do swojego syna: "Chciałby, żeby zaczął słuchać jego rad i wyszedł na prostą. Ale absolutnie nie zerwał z nim kontaktu ani nie wyrzucił Filipa z domu na Sadybie. To Filip uniósł się honorem i stwierdził, że jeśli ojciec nie akceptuje jego decyzji i stylu życia, to nie mają o czym rozmawiać. Obraził się i wynajął sobie mieszkanie w warszawskim Wilanowie".

Pudelek postanowił dowiedzieć się u źródła, jak wyglądają relacje ojca z synem. Z wypowiedzi Filipa Chajzera można wywnioskować, że irytują go takie doniesienia. Celebryta zaprzeczył, by pomieszkiwał w domu ojca: "Kiedy po raz kolejny słyszę o tym, że mieszkam, bądź mieszkałem w willi mojego ojca, ogarnia mnie na tę wiadomość pusty śmiech".

Zapytany o relacje z ojcem odpowiedział, że nie ma zamiaru komentować spraw dotyczących jego rodziny. "Nazywam się Filip Chajzer, a Filip nie równa się Zygmunt. Na miłość boską, mam prawie 40 lat i swoje życie, czy to się komuś podoba, czy nie"- stwierdził na koniec.

