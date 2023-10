Filip Chajzer słynie z wrażliwości na ludzką krzywdę. Niejedno już widział i niejedno słyszał, ale wiadomość o śmierci 5-latka w Poznaniu wstrząsnęła nim szczególnie. - Jestem sparaliżowany. Nie mogę dojść do siebie po tym, co dziś wydarzyło się w Poznaniu… Sercem i modlitwą z rodziną… - napisał lakonicznie były prezenter TVN w mediach społecznościowych. Przypomnijmy, że do makabrycznego zdarzenia doszło na poznańskim Łazarzu. Grupa przedszkolaków z wychowawczyniami szła na wycieczkę na pocztę. Nagle do dzieci podszedł mężczyzna i nożem zaatakował 5-letniego chłopca. Napastnik szybko został schwytany przez policję, ale życia malucha nie udało się uratować. Według ustaleń "SE" mężczyzna przed zaatakowaniem chłopczyka miał krzyczeć: "Ave Putin". Poznańska tragedia totalnie załamała też Krzysztofa Ibisza. Gwiazdor Polsatu otwarcie pisze o łzach. - Jak tu dziś pracować? Jak tu dziś cokolwiek robić??? Ktoś dzisiaj odprowadził do przedszkola Swój Największy Skarb… Rzadko mam łzy w oczach, ale dzisiaj tak… - napisał Krzysztof ibisz w emocjonalnym poście pisanym na gorąco po śmierci 5-latka.

W naszej galerii prezentujemy, jak zmieniał się Filip Chajzer