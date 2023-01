Co dalej z jej zdrowiem?

Wypadek na planie programu. Edyta Folwarska trafiła do lekarza. Co z premierą jej filmu?

Filip Chajzer to popularny prezenter, a także jeden z prowadzących "Dzień dobry TVN". Jego ekranową partnerką jest Małgorzata Ohme. Jak w każdym programie na żywo, tak i w "DDTVN" zdarzają się wpadki, a także nieprzewidziane sytuacje.

Jedna z nich przydarzyła się we wtorek, 3 stycznia. Filip Chajzer i Małgorzata Ohme prowadzili wówczas "Dzień dobry TVN". Prezenter musiał jednak opuścić studio na godzinę przed zakończeniem programu. Jak się okazało, Chajzer miał wypadek! Opisał szczegóły na Instagramie. "Krew się lała, cała noga poharatana" - wspominał. Konieczna była operacja! Jak się po niej czuje?

Filip Chajzer po operacji ma problemy z chodzeniem! Jak się czuje?

3 stycznia nad ranem Filip Chajzer nadepnął na znajdujący się na podłodze kieliszek. Mimo to stawił się w pracy. Prowadzenie "DDTVN" przerwał za namową lekarza. Konieczna była nagła operacja. Dwa dni po zabiegu, 5 stycznia, Filip Chajzer opowiedział o swoim samopoczuciu w rozmowie z portalem dziendobry.tvn.pl.

- Bardzo dziękuję za wszystkie życzenia, które dostałem. Były niezwykle budujące i pomocne. Mój stan zdrowia oceniłbym tak 7 na 10. Staram się normalnie funkcjonować, jednak chodzenie sprawia jakąś trudność, dlatego skaczę na prawej nodze. Tak to już jest, jak wstaniesz lewą nogą z łóżka - żartował.

Filip Chajzer w rozmowie z redaktorką portalu dziendobry.tvn.pl dodał, że to mogło skończyć się tragicznie...

- Pół biedy, kiedy w nocy, w drodze do toalety staniecie na klocek LEGO, ale gdy wdepniecie w szkło, to jest już grubsza sprawa, dlatego odkładanie rzeczy na swoje miejsce jest tak bardzo ważne. Bo ta historia, jak ją później analizowałem, mogła zakończyć się o wiele gorzej. Mały, głupi błąd, o którym w ogóle się nie myśli, ale mógłbym się wykrwawić, gdybym dłużej czekał i wcześniej stracił przytomność - opowiadał.

Kiedy Filip Chajzer wróci do "Dzień dobry TVN"?

Kiedy kontuzjowany Filip Chajzer pojawi się znów na antenie? Okazuje się, że nie zabraknie go już podczas rozpoczęcia wyjazdowego cyklu "Widzimy się", który wystartuje już 11 stycznia. On i Małgorzata Ohme udadzą się do Kościerzyny i tam, na lokalnym rynku, spotkają się z widzami.

- Najbliższa nasza akcja Dzień Dobry TVN w Kościerzynie jest absolutnie niezagrożona. Może nie zdołam poruszać się tam z prędkością światła, ale na pewno będę. Do zobaczenia! - zadeklarował Chajzer.