Filip Chajzer szczerze o Polsce. "Zobacz, co się dzieje w krajach Europy Zachodniej"

Znany z bezpośredniości Filip Chajzer od lat dzieli opinię publiczną. Teraz znów przyciągnął uwagę widzów, udzielając obszernego wywiadu Danielowi Nawrockiemu. Otworzył się na tematy społeczne, polityczne i prywatne, a także zdradził, jak wygląda jego życie po rozstaniu z telewizją. Chajzer przyznał, że aktywnie popiera prezydenta Nawrockiego, co w jego dawnym środowisku medialnym nie jest mile widziane.

Filip Chajzer szczerze o Polsce. Alarmuje!

Filip Chajzer wyjawił, że od pewnego czasu skupia się na prowadzeniu biznesu gastronomicznego, a jego praca wymaga regularnych podróży do Berlina. Jak podkreślił, z tamtejszego rynku czerpie inspiracje, jednak zmiany, jakie obserwuje w stolicy Niemiec, nie napawają go optymizmem. W jego ocenie to, co dziś promuje się w dużych miastach, w tym w Warszawie, nie powinno być normą. W tym kontekście szczególnie mocno wskazał na rolę rodziców i nauczycieli w wychowaniu dzieci.

Uważam, że gigantyczną rolę dziś w wychowaniu dzieci powinna odgrywać rodzina. (…) Zobacz, co dzisiaj, w tak dużym mieście, jak Warszawa, jest promowane. Co staje się normą, a nigdy normą nie było. Co przekazujemy dzieciakom – nie chcę nazwać tego po imieniu, bo mogłoby to być bardzo, ale to bardzo kontrowersyjne (...) Zobacz, jak duża w tym rola rodziców i nauczycieli. I jak bardzo musimy do tego przykładać uwagę. Zobacz, co się dzieje w krajach Europy Zachodniej. Jeżdżę do Berlina regularnie, bo stamtąd przywożę pomysły na biznesy. A to oznacza, że w Berlinie jestem tak raz, dwa razy na miesiąc - mówił w wywiadzie Chajzer.

Chajzer nie krył dumy z polskiej tożsamości narodowej. W swoim wystąpieniu przypomniał o historii Powstania Warszawskiego i determinacji, z jaką Polacy potrafią się jednoczyć w obronie wolności.

Patrząc na to, jak to miasto się zmieniło, jak dzisiejsi Niemcy, Berlińczycy, są – mówiąc wprost – zdziadziali, jak bardzo stało się to miasto już na pewno nieniemieckie, jak wyglądają dzieciaki – bardzo bym nie chciał, aby tak to wyglądało kiedyś w Polsce (...) Jesteśmy genialnym narodem. Nam się nie da wcisnąć ściemy. Można opowiadać nam bajki, można pokazywać różne rzeczy, ale jak polski naród zbierze się w kupę, jak się wk… za przeproszeniem, to nie ma na niego bata (...) Spójrz na historię Powstania Warszawskiego. Czy którykolwiek inny naród w Europie na tę skalę powstał i powiedział: "Nie, koniec tego. Sorry, nie bawimy się tak dalej"? My się obronimy. Jesteśmy wybitnym, jedynym narodem na świecie, który nie da sobie wcisnąć ściemy - mówił Chajzer.

Dziennikarz odniósł się także do swojego wizerunku w mediach. Określił się mianem człowieka "idącego pod prąd", unikającego schematów. Dodał też, że właśnie dlatego uważa się za osobę nieco "szaloną".

Nie lubię być w standardzie. Nie lubię płynąć z prądem. To, co cieszy ogół, mnie cieszy mało. Odszedłem z telewizji, żeby robić kebaby. Aktywnie popieram prezydenta Nawrockiego, co jest mało popularne wśród środowiska, któremu się wydaje, że do niego należę (...) Wydaje mi się więc, że tak, że jestem dosyć szalony - przyznał Chajzer.

W rozmowie nie zabrakło również wątku hejtu w internecie. Chajzer porównał go do wypadków drogowych, nie da się ich całkowicie wyeliminować, można jedynie minimalizować skutki. Jego zdaniem jedynym realnym sposobem na ograniczenie fali nienawiści jest wprowadzenie do szkół edukacji na temat świadomego korzystania z sieci.

Jedyną możliwością walki z hejtem jest edukacja w szkole. Powinien być przedmiot "życie w Internecie" (...) Pozdro dla hejterów, lecimy dalej - mówi w wywiadzie Chajzer.

