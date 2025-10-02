Fornal jako projektant! Gwiazdor reprezentacji Polski stworzył kolekcję z 4F

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-10-02 14:03

Tomasz Fornal, jeden z najbardziej charyzmatycznych siatkarzy reprezentacji Polski, po raz kolejny udowodnił, że jego talent nie ogranicza się wyłącznie do sportu. Tym razem zawodnik sięgnął po zupełnie inną dziedzinę i stworzył autorską kolekcję ubrań we współpracy z marką 4F. Efekt? Nowoczesne projekty, które mają podbić serca kibiców i miłośników streetwearu.

Fornala kibice znają przede wszystkim z siatkarskich parkietów: odważny, pewny siebie i zawsze chętny do żartów. Ale poza boiskiem sportowiec pokazuje, że ma również dryg do mody i własny styl, który wyróżnia go na tle innych zawodników. Nic dziwnego, że popularna marka 4F zaproponowała mu stworzenie autorskiej linii. W ten sposób powstała kolekcja, która łączy w sobie sportową wygodę i modowy charakter.

Tomasz Fornal x 4F. Siatkarz zaprojektował specjalną kolekcję ubrań oraz dodatków

Nowa linia ubrań Tomasza Fornala dla 4F to przede wszystkim propozycja dla aktywnych osób, które chcą wyglądać dobrze nie tylko na treningu, ale i na co dzień. Kolekcja zawiera m.in. bluzy, spodnie, t-shirty i akcesoria, które utrzymane są w minimalistycznym, ale nowoczesnym stylu. Dominują w niej stonowane kolory.

Nie zabrakło też akcentów związanych z jego sportową pasją. Na wybranych ubraniach pojawia się też numer 21, pod którym sportowiec występuje zarówno w reprezentacji Polski, jak i w klubie. Kolekcja trafiła już do sprzedaży w oficjalnych sklepach 4F i online. Warto dodać, że ceny nie będą wygórowane - za skarpetki zapłacimy 29,99 zł, z kolei za bluzę 249,99 zł, ceny koszulek zaczynają się już od 99,99 zł, a dresowe spodnie wyniosą nas 189,99 zł.

Kim jest Tomasz Fornal?

Tomasz Fornal swoją siatkarską drogę rozpoczął w UKS 22 w Krakowie, później grał w Hutniku i młodzieżowej Skrze Bełchatów, z którą sięgnął po medal Mistrzostw Polski Juniorów. Jest synem siatkarza Marka i nauczycielki Doroty, a jego brat Jan również uprawia tę dyscyplinę. Laureat tytułu Siatkarza Sezonu 2022/23, angażuje się w akcje charytatywne, wystąpił u Kuby Wojewódzkiego, a w 2025 został ambasadorem marki 4F.

