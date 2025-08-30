Halina Frąckowiak od lat uchodzi za jedną z najbardziej eleganckich dam polskiej sceny. Gwiazda, która od dekad czaruje publiczność swoim głosem, rzadko wdaje się w dyskusje polityczne i zazwyczaj trzyma się od nich z daleka. Tym razem jednak reporterka Shownews.pl postanowiła zapytać piosenkarkę zarówno o wielką politykę, jak i o wizerunek pierwszej damy, Marty Nawrockiej. Odpowiedzi artystki mogą niektórych zaskoczyć.

Frąckowiak o człowieczeństwie

Reporterka ShowNews najpierw zapytała Halinę Frąckowiak o kwestię tzw. "wojny polsko-polskiej" i możliwości zakończenia podziałów. Frąckowiak nie miała wątpliwości, jak się odnieść do tego zagadnienia. Z jednej strony zaznaczyła, że nie zamierza wdawać się w polityczne szczegóły, z drugiej podkreśliła, co jest w jej oczach najważniejsze.

Nie jestem kompletnie do tego ani upoważniona, ani nie zagłębiam się w taki sposób. Ta wojna się powinna zakończyć i nie będę rozmawiała w ogóle o polityce, tylko o odczuciach ludzkich. Człowiek powinien służyć drugiemu człowiekowi, a nie go zabijać.

Elegancja Marty Nawrockiej pod lupą Frąckowiak

Kolejne pytanie dotyczyło już nie polityki, ale stylu Marty Nawrockiej, czyli pierwszej damy. W tej sprawie Halina Frąckowiak również zachowała klasę i ostrożność. Nie wdawała się w krytykę ani porównania, raczej postawiła na dyplomatyczne słowa.

Myślę, że pierwsza dama ma bardzo wiele osób, które jej służą czy radzą. Ona sama też jest kobietą elegancką. Pewnie wie, jak to wszystko ma wyglądać i nie jest to zupełnie moją sprawą

- skwitowała temat Frąckowiak w ShowNews.

Halina Frąckowiak ma 78 lat, ale wciąż wygląda zjawiskowo, nie tylko na scenie. Jej stylizacje budzą podziw. W naszej ogromnej galerii zdjęć zobaczycie także zdjęcia, na których gwiazda i pierwsza dama założyły podobne stylizacje. Na pewno obie damy lubią podobne kolory.

Frąckowiak - dama nie tylko piosenki

Halina Frąckowiak okazała się rozmówczynią, z której niełatwo coś wyciągnąć - nie ocenia ostro i nie komentuje złośliwie. Jej słowa dowodzą, że dama polskiej piosenki zachowuje klasę w każdej sytuacji.

