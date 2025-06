Gabriel Fleszar pojawił się w telewizji. Ma 45 lat i wcale nie przypomina chłopaka, który nagrał "Kroplą deszczu". Minęło 26 lat!

"Kroplą deszczu namaluję cię, a potem długo sam – sam w to nie uwierzę..." - kto z 40- i 50-latków nie zna tych słów? W 1999 r. ta piosenka Gabriela Fleszara stała się przebojem. Można było usłyszeć ją wszędzie, a słowa wpadały do głowy jakby bez użycia woli. Niestety, choć młody, utalentowany i na dodatek przystojny piosenkarz nagrał aż trzy albumy, wybił się tylko ten utwór, a Fleszar został artystą jednego hitu.

Na fali popularności Fleszar w 2000 r. zagrał w filmie "Sezon na leszcza" Bogusława Lindy. Później nagrał album "Niespokojny II", a w 2003 r. "Pełnię". I na długie lata zniknął ze sceny ogólnopolskiej. Ale nie z muzycznej. Teraz ma wielkie plany!

Gabriel Fleszar po latach

Ostatnio 45-letni Gabriel Fleszar gościł w programie "Mówię wam". Gdy wyszedł na scenę ustawioną na styku warszawskich ulic, gdzie nagrywany jest show Mateusza Hładkiego, fani "oszaleli". Artysta znów wykonał "Kroplą deszczu", a wtórowały mu osoby zgromadzone wokół sceny.

W rozmowie z Hładkim Fleszar zdradził, co planuje:

Mam w planach, takich bardzo bliskich, nagrania piosenek, które myślę, że ludzi pokochają. O, tak to powiem. Do tej pory realizowałem się bardzo mocno, jeśli chodzi o moje własne ambicje. W zeszłym roku, na przykład, nagrałem płytę filmową, symfoniczną. Planuję w tym roku nagrać płytę z piosenkami, które mam nadzieję, że ludzie pokochają. Zresztą jedną taką wypuściłem niedawno, miesiąc temu - "Po drugiej stronie gwiazd". Pojawiła się na moim kanale na YouTubie. Sprawdźcie sobie, jeśli ciekawi was, co robię w tej chwili i o czym śpiewam. A reszta piosenek już niedługo.

Fleszar już kilka razy powracał, ale nigdy na długo. W 2011 r. pokazał się w "The Voice of Poland", w 2019 r. można było go oglądać w "Śpiewajmy razem. All Together Now". Teraz będzie inaczej?

Fleszar prywatnie. Jest ojcem dorosłego syna!

Choć wydaje się, że Fleszar dopiero co był 20-latkiem, teraz ma 45 lat i jest ojcem 23-latka! Jego syn Miłosz przyszedł na świat w 2002 r. Gabriel miał wtedy zaledwie 23 lata, ale od początku wszedł w rolę ojca, który nie unika obowiązków.

Jeśli chodzi o tradycyjne postrzeganie roli taty, to przekraczałem klasyczny zakres obowiązków. Mama Miłosza studiowała wieczorowo, więc to ja byłem tym, który w tygodniu karmił, wychodził na spacerki i zmieniał pieluchy - zresztą nie tylko w tygodniu. Miłosz był idealnym dzieckiem. Do pierwszego roku przesypiał każdą nockę, a to, jaki był, jak wyglądał i jak się zachowywał, było spełnieniem moich wyobrażeń o dziecku idealnym. Bardzo go kocham i jestem z niego dumny, podoba mi się to, kim jest dzisiaj. Wyrósł na bardzo dobrego i kulturalnego człowieka, który idzie swoją drogą - mówił Fleszar w rozmowie z serwisem Co za tydzień.

Miłosz Fleszar jest autorem poezji, wydał nawet swój tomik.

