Bartosz Gelner i Magdalena Cielecka od kilku lat tworzą jeden z najgorętszych związków polskiego show-biznesu. I choć dzieli ich 16 lat różnicy, co budzi wielkie emocje w mediach, to świetnie się dogadują. Para co jakiś czas odpowiada na kolejne pytania dotyczące "wiekowej przepaści", ale tym razem Gelner został zapytany o coś zupełnie innego, a odpowiedź aktora może niektórych wprawić w zdziwienie lub nawet w zakłopotanie. Zaczęło się od wywiadu, którego aktor udzielił portalowi "Co za tydzień". Okazało się, że Bartosz Gelner ma obsesję na punkcie oglądania serwisów informacyjnych. I nie chodzi tu wcale o zamiłowanie do dziennikarstwa czy chęci pogłębiania wiedzy o tym, co dzieje się w Polsce lub na świecie (choć zapewne o to również, przynajmniej w jakimś stopniu), lecz o... dziennikarki. Anita Werner i Marta Kuligowska to kobiety, które Bartosz Gelner mógłby oglądać w nieskończoność. Jak zauważają internauci, wypowiedź aktora zdradza przy okazji jego typ urody, jakim ewidentnie są starsze, piękne blondynki. Ale znalazło się też miejsce dla mężczyzny! Szczegóły poniżej.

Gelner i "małe przyjemności" przed TV! Wśród kobiet wyróżnił też mężczyznę. "Nie mogę przestać"

Bartosz Gelner przyznaje, że często siada przed telewizorem i oddaje się swoim "małym przyjemnościom". Kogo konkretnie wymienił aktor i na czym konkretnie to wszystko polega? Zachwytami podzielił się z portalem "Co za tydzień".

- Uwielbiam Martę Kuligowską, Anitę Werner, to są takie moje małe guilty pleasure w "Faktach". Ja nie mogę przestać patrzeć na te panie podające wiadomości. No i oczywiście Piotr Kraśko, ale to jest już inna kategoria - zdradził Bartosz Gelner w rozmowie z serwisem.

Ciekawe, co na to wszystko Magdalena Cielecka, z którą aktor jest związany? Kto wie, może wkrótce i ona podzieli się z fanami tego typu wyznaniami, to byłoby z pewnością bardzo ciekawe. Tymczasem pozostaje nam śledzenie hitowego serialu TVN - "Szadź", w którym Bartosz Gelner gra od początku. Jest to niewątpliwie prawdziwa gratka dla wszystkich fanów tego aktora i jego zawodowego kunsztu.

