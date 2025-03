"Żebyśmy wszyscy mieli co grać"

Grażyna Torbicka przez lata była kojarzona z wielkomiejskim stylem życia. Warszawa, czerwone dywany, prestiżowe wydarzenia - to był jej świat. Jednak jakiś czas temu postanowiła zmienić otoczenie i zamieszkać w spokojnym Otwocku. Decyzja ta zaskoczyła wielu jej fanów, którzy nie spodziewali się, że dziennikarka zdecyduje się na taką zmianę.

Grażyna Torbicka szczerze o rodzinie

W rozmowie z mediami Grażyna Torbicka zdradziła, że bardzo chciała, aby jej mama zamieszkała z nią oraz mężem. Kobieta bowiem ma już swoje lata. Legendarną spikerkę Telewizji Polskiej od lat podziwiały miliony widzów, a teraz, mając już 87 lat, potrzebuje więcej spokoju i opieki. Torbicka, wraz z mężem Adamem Torbickim, zdecydowała, że najlepszym rozwiązaniem będzie zamieszkanie razem.

Decyzja o wspólnym zamieszkaniu z mamą była dla Torbickiej naturalnym krokiem. W jednym z wywiadów podkreśliła, jak ważna jest dla niej rodzina i jak bardzo ceni czas spędzony z bliskimi.

Przerobili swój dom letniskowy na całoroczny i bardzo dobrze im się tam żyje - można przeczytać na łamach "Rewii".

Okazuje się, że dom jest na tyle przestronny, że na spokojnie pomieści aż trzy osoby.

Jesteśmy niezależne i obie tę swoją niezależność cenimy (...) Nawet do kuchni zdarza się nam chodzić oddzielnie. Najpierw jedna robi swoje, potem druga. Nawet jak się nie dogadujemy, to na bardzo krótko - miała wyznać Torbicka, cytowana przez "Rewię".

Dom w Otwocku to miejsce pełne spokoju i bliskości natury. To zupełnie inna rzeczywistość niż zgiełk stolicy. Wśród drzew, w otoczeniu zieleni, Krystyna Loska może cieszyć się spokojem, a Grażyna Torbicka i jej mąż mogą być blisko niej na co dzień.

Nie jest tajemnicą, że Torbicka zawsze miała niezwykle bliską relację z mamą. Wielokrotnie podkreślała, jak wiele jej zawdzięcza i jak bardzo ceni wartości, które wyniosła z rodzinnego domu.

Mimo przeprowadzki Grażyna Torbicka nie zwalnia tempa zawodowego. Wciąż angażuje się w projekty filmowe, prowadzi prestiżowe wydarzenia i dzieli się swoją wiedzą o kinie.

Mamy teraz wspaniały wspólny czas. Jak jesteś nastolatką, zawsze jest konflikt pokoleń (...) Potem nadchodzi czas wyjścia z domu, bycia osobno, bo kiedy ja rozpoczynałam pracę zawodową i ją rozwijałam, mama też była czynna zawodowo, więc szłyśmy swoimi drogami. A teraz jest czas fajnego bycia razem, radości, śmiechu - powiedziała Torbicka w wywiadzie dla "Elle".

