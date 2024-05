Grażyna Wolszczak rozprawia o emeryturze. Wbija innym gwiazdom nóż w plecy?

"Jaka to melodia" znika z anteny. "Ostatnie dwa odcinki". Fani niezadowoleni

Obecnie sporo gwiazd narzeka na swoje emerytury. Według artystów świadczenia są bardzo niskie. W wywiadach mówią, że to właśnie przez to muszą dalej pracować i zarabiać na swoje codzienne wydatki. Jakiś czas temu Krzysztof Cugowski wyznał, że musi koncertować do śmierci. Na niską emeryturę narzeka także Maryla Rodowicz.

Grażyna Wolszczak o swojej emeryturze

Grażyna Wolszczak w tym roku skończy 66 lat. Gwiazda zgodnie z polskim prawem może przejść więc na emeryturę. Aktorka jednak się z tym nie spieszy. W rozmowie z portalem pomponik.pl wyjawiła, że rozmowa o świadczeniach emerytalnych nie jest dla niej problemem. Wszystko dlatego, że parę lat temu sama postanowiła zadbać o finanse.

"Od zawsze jestem piekielnie rozsądna. Od kilkudziesięciu lat się mówiło o tym, że system emerytalny musi się w Polsce załamać prędzej czy później, w związku z czym postanowiłam na nim nie polegać i sama starałam się zabezpieczyć tę swoją emeryturę" - wyznała.

Grażyna skomentowała także zaradność swoich kolegów po fachu, którzy chętnie narzekają na niskie emerytury.

"Nie będę płakała w mediach, ale nie każdy jest taki zaradny, więc rozumiem i współczuję tym, którzy płaczą w mediach lub w poduszkę, bo można nie mieć jakiejś wyobraźni w pewnym wieku, albo nie umieć sobie tego wszystkiego zorganizować. Ja jestem zaradna" - powiedziała.

Grażyna Wolszczak umie zarabiać pieniądze

Grażyna Wolszczak od wielu lat występuje w serialu "Na Wspólnej". W jednym z wywiadów wyznała, że w pewnym momencie myślała nad tym, aby odejść z produkcji. Na szczęście tego nie zrobiła i dalej mogła regularnie zarabiać. Dodatkowo gwiazda od lat prowadzi również Fundację Garnizon Sztuki produkującą między innymi spektakle teatralne. W jednej z produkcji gra Julia Wieniawa oraz Adam Woronowicz. Spektakle Wolszczak często okazują się przebojami sezonu.

